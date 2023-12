Hochwasser in Ostbayern: Zweithöchste Meldestufe an der Donau

Immer noch bleibt die Hochwasserlage vor allem in Niederbayern angespannt. In der Nacht auf Donnerstag sind die Wasserstände der Unteren Donau weiter leicht gestiegen. Das meldet der Hochwassernachrichtendienst (HND) des Landesamts für Umwelt Morgen.

Zweithöchste Meldestufe an der Unteren Donau erreicht

In Kelheim, Deggendorf, Hofkirchen und Vilshofen im Kreis Passau und in der Stadt Passau gilt jeweils die dritte von vier Meldestufen. Dabei droht die Überflutung einzelner bebauter Grundstücke, Keller oder Straßen. Meldestufe zwei gilt weiterhin an der Donau in Regensburg und in Straubing.

Das Hochwasser der niederbayerischen Donau hat nun den Scheitel erreicht, soll also laut HND nicht weiter steigen. In Passau ist der Hochwasserscheitel mit einem Wasserstand von knapp acht Metern bereits am späten Abend durchgezogen, seitdem sinkt der Pegel dort langsam.

Entspannte Hochwasserlage im restlichen Ostbayern

An anderen Flüssen in Niederbayern ist die Lage entspannt. Genauso auch in der Oberpfalz. Meldestufe zwei, mit leicht fallender Tendenz, gilt derzeit an der Schwarzach in Warnbach im Kreis Schwandorf. Meldestufe eins herrscht in Nittenau am Regen. Hier könnte der Pegel auf die nächste Meldestufe steigen, so der HND. Meldestufe eins gilt auch weiterhin am Pegel der Schwarzen Laaber in Parsberg und am Pegel des Regen in Cham. Ein weiterer Anstieg wird hier nicht erwartet.

Auch heute und morgen soll es in Niederbayern und der Oberpfalz weiter regnen. Die Hochwasserlage bleibt demnach bis zum Wochenende bestehen.