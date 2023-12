Hochwasser in Bayern: Wo die Lage angespannt bleibt

Die Hochwassergefahr an einigen bayerischen Flussläufen wird nach Einschätzung von Experten in den nächsten Tagen andauern. In vielen Regionen des Freistaats hat laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) Tauwetter eingesetzt. Außerdem zögen Tiefdruckgebiete durch Bayern, die Regen mitbrächten. Ab Freitag erwartet der DWD sinkende Temperaturen. Dann könne es wieder schneien.

"Besonders im Süden Bayerns könnte sich die Hochwasser-Lage noch zuspitzen", sagt BR-Wetterexperte Michael Sachweh. Laut ihm erstrecken sich die Hochwasserspitzen im Freistaat vom heutigen Montag bis übermorgen, also bis Mittwoch.

Bayern: Vereinzelt bereits Meldestufe 4

Nach Angaben des bayerischen Hochwassernachrichtendienstes (HND) sind diesen Montag alle sieben Regierungsbezirke von Hochwasser betroffen, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Ein Schwerpunkt der aktuellen Hochwasser-Lage liegt demnach weiter an der oberen Vils südlich von Landshut. Dort befänden sich die Wasserstände weiterhin auf Meldestufe 3, vereinzelt könne Meldestufe 4 erreicht werden.

Meldestufe 3 bedeutet, dass einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet werden, überörtliche Verkehrsverbindungen gesperrt werden oder vereinzelt Einsätze der Wasser- oder Dammwehr erforderlich sind. Bei Meldestufe 4 werden bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder es ist ein Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang erforderlich.

Bayernweit gilt weiter in drei Gegenden besondere Vorsicht: In den Regionen Bamberg, Coburg und Landshut wird an einzelnen Flüssen vor Überschwemmungsgefahr für bebaute Gebiete gewarnt.

Hochwasser: Donau besonders im Fokus

Die Lage an der Donau dürfte sich nochmal verschärfen. Bei Kelheim in Niederbayern wird voraussichtlich in der Nacht zu Dienstag Meldestufe 3 erreicht. Im oberbayerischen Neuburg wird der Scheitelpunkt erst für Mittwoch mit Meldestufe 3 erwartet. An der Wörnitz bei Harburg (Landkreis Donau-Ries) könnte ebenfalls Meldestufe 3 überschritten werden, hieß es vom HND.

Derweil sorgen Tauwetter und Regen auch in Passau für erste Straßensperrungen. Ab dem späten Montagnachmittag wird laut der Stadt voraussichtlich die Fritz-Schäffer-Promenade zwischen dem Busparkplatz und dem Rathausplatz gesperrt. Der Innkai ist bereits seit Sonntag gesperrt. Wenn die Pegel wie prognostiziert weiter steigen, dürfte es in den nächsten Tagen weitere Sperrungen geben.

Isen: Erinnerung an Hochwasser 2013

In Südostoberbayern richten sich viele Augen auf die Isen. Im Landkreis Mühldorf werden laut Hochwassernachrichtendienst ähnliche Wasserstände der Isen wie beim Hochwasser 2013 erwartet. Vorsichtige Entwarnung gab es am Vormittag: Aktuell führe der Fluss zwar viel Wasser, Meldestufen würden derzeit jedoch noch nicht erreicht, sagte ein Sprecher des Rosenheimer Wasserwirtschaftsamts.

Lage in Ober- und Mittelfranken nicht zugespitzt

In Ober- und Mittelfranken sind die Pegelstände einiger Flüsse weiter erhöht, zugespitzt hat sich die Lage aber nicht. So gilt für die Itz bei Schenkenau im Landkreis Coburg weiterhin die Meldestufe 3 von 4. Alle anderen Pegelstände in Mittel- und Oberfranken verzeichnen die Meldestufen 2 oder 1 – oder haben diese bereits wieder verlassen.

Trotz des Tauwetters und Regens gab es seit Sonntag in Bayern nach Angaben der Polizei nur wenige Einsätze wegen Hochwassers in den Flüssen. Vielerorts habe sich die Lage beruhigt.

Unwetterwarnung vor starkem Tauwetter im Allgäu

Für das Allgäu gilt weiterhin eine Unwetterwarnung vor starkem Tauwetter. Die Schneedecke schmelze rasch ab, hinzu komme andauernder Regen, heißt es vom DWD. Die Pegelstände sind aber in der Region nicht übermäßig erhöht. Für den Alpenrand und weite Teile Ostbayerns besteht eine Warnung vor Tauwetter.