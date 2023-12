Corona im Abwasser: Was der Anstieg aussagt

Die Werte des Abwassermonitorings, die das RKI einmal wöchentlich in einem epidemiologischen Lagebericht veröffentlicht, unterliegen außerdem einigen Einschränkungen. 1.000 Genkopien pro Liter in Berlin entstehen nicht durch die gleiche Anzahl infizierter Personen wie 1.000 Genkopien pro Liter in München. Jedes Kanalnetz und jedes Abwasser ist etwas anders und beeinflusst die Viruslast in unterschiedlicher Weise. Vergleiche der absoluten Werte verschiedener Städte sind so nicht möglich. Rückschlüsse auf die genaue Menge an infizierten Menschen lassen sich nicht ziehen. Durch die Darstellung der absoluten Werte kann allerdings schnell auf neue Messstandorte reagiert werden, die aktuell häufig dazukommen.

Das Bay-VOC-SARS-CoV-2 Abwassermonitoring in Bayern verfügt über längere Zeitreihen an Messwerten, da es viele der Messstandorte schon seit Anfang 2022 gibt. Auf der Website kann man sich daher die relativen Werte je Standort anzeigen lassen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler setzen die aktuelle Viruslast je Messstelle – 29 gibt es in Bayern – in Relation zu dem in einem Zeitraum gemessenen Höchstwert. So kann ein Trend im Infektionsgeschehen dargestellt werden. Die Daten werden in der Regel zweimal pro Woche aktualisiert und sind öffentlich zugänglich.

Infektionsgeschehen in Bayern lokal sehr unterschiedlich

Wie genau sich das Infektionsgeschehen entwickelt, ist je nach Standort sehr unterschiedlich. In München gab es 2023 neben der üblichen Erkältungswelle im Frühjahr pünktlich zum Oktoberfest eine Corona-Welle. Am 28. September 2023 wurde der bisherige Jahres-Höchstwert gemessen, den auch die aktuelle Winterwelle noch nicht erreicht hat. In Weiden in der Oberpfalz gab es keine Sommer-Ausschläge, dafür steigt die Kurve nun kontinuierlich an. In Augsburg sieht die Kurve wieder ganz anders aus. Dort steigen die Werte seit August wellenartig. Der Höchstwert für 2023 wurde aber am 5. Dezember gemessen.

Grafik: Relative Viruslast im Abwasser in bayerischen Orten