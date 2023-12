Wo das Hochwasser in Bayern anhält

Während vielerorts das Hochwasser schon zurückgegangen ist, führt die Donau in Niederbayern und der Oberpfalz auch am Mittwoch noch Hochwasser. Am Pegel Kelheim wurde bereits am Vortag die zweithöchste Meldestufe überschritten, meldet der Hochwassernachrichtendienst Bayern (HND). Momentan scheint sich der Wasserstand bei knapp über der Meldestufe drei von vier einzupendeln. Das bedeutet, dass auch bebaute Gebiete sowie Straßen überflutet werden können.

Ostbayern: Hochwasser vor allem an der Donau

An der Eisernen Brücke in Regensburg liegt der Pegel derzeit relativ konstant über der Meldestufe zwei. An anderen Messstationen der Donau steigt der Wasserstand leicht: Straubing und Deggendorf sind kurz vor Meldestufe drei. An der Unteren Donau, zum Beispiel am Messpunkt Vilshofen, ist Meldestufe drei fast erreicht. Auch in Passau soll die dritte Meldestufe heute noch überschritten werden, so der HND. Dass an der Donau die höchste Meldestufe vier erreicht wird, davon geht der HND nicht aus.

Stark zurückgegangen ist das Wasser an der Vils im Kreis Landshut. In Vilsbiburg hatte der Wasserstand in der vergangenen Nacht sogar kurz die erste Meldestufe unterschritten. Auch an den Oberpfälzer Flüssen Schwarze Laaber, Naab und Regen gehen die Pegelstände zurück.

Meldestufe zwei und Tendenz leicht steigend gilt in der Oberpfalz nur noch an der Schwarzach in Warnbach im Landkreis Schwandorf.

Hochwasserlage in weiten Teilen Bayerns entspannt

Auch in anderen Regionen Bayerns hat sich die Lage unterdessen weiter entspannt. In der Region Ingolstadt gibt es an der Donau Hochwasser der unteren Meldestufen. Das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt registrierte am Mittwochmorgen für Neuburg die Meldestufe zwei mit einem Wasserstand von gut 420 Zentimetern. In Ingolstadt herrscht aktuell Meldestufe null, in Manching Meldestufe ein. In Eichstätt an der Altmühl Meldestufe eins. In Franken wird nur noch vereinzelt Meldestufe eins erreicht.