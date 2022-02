Solidarität: So hilft Niederbayern Ukrainern

Sie können und wollen nicht einfach tatenlos zusehen: ehrenamtliche Helfer. Christian ist einer von ihnen. Der Deggendorfer will nicht mit vollem Namen genannt werden. Am Wochenende hat er sich auf den Weg in die Slowakei an die ukrainische Grenze gemacht: "Bei all den Nachrichten hatte ich ein schlechtes Gewissen und habe mir überlegt: Ich fahre hin und hole Leute."

Ukrainische Familien nach Niederbayern gebracht

Unterstützung hat sich Christian von einer in Deutschland lebenden Ukrainerin geholt, die ebenfalls an die Grenze mitgekommen ist. Drei Frauen und zwei Kinder haben sie mit nach Niederbayern gebracht, hier wurden sie von ihren Familien aus Darmstadt abgeholt. "Ich habe einen absoluten Respekt vor der Slowakei: Was sie für Hilfe leisten - gigantisch. Das war alles super organisiert", so Christan.

Hilfen und Spenden koordinieren

Was er aber gelernt hat: Er wird nicht mehr privat an die Grenze fahren. Künftig soll das in einem größeren Rahmen organisiert werden, so Christian. "Für mich war es aber wichtig, einen persönlichen Eindruck zu bekommen: Wie läuft es an der Grenze ab, wer sind Ansprechpartner?" Busse sollen gezielt an die Grenze fahren und vorher schon Kontakt mit dem Malteser Hilfsdienst an der ukrainischen Grenze in der Slowakei aufgenommen werden.

Flüchtlingshelfer-Vereine werden reaktiviert

Die Koordination von Hilfen und Spenden ist jetzt wichtig. Vielerorts werden die im Jahr 2015 entstandenen Flüchtlingshelfer-Vereine reaktiviert, um Menschen aus der Ukraine zu helfen. Ein Überblick aus Niederbayern, was wie und wo getan werden kann:

Kirchliche Gemeinden sammeln für die Ukraine

Kirchen zeigen Solidarität, wie in Winzer im Landkreis Deggendorf. Pfarrer Richard Simon organisiert Spenden für Ukrainer. Richard Simon pflegt enge Beziehungen in die Ukraine, "ich habe sehr viele Freunde dort - vor Corona war ich jedes Jahr vor Ort". Gesammelt werden Lebensmittel, Medikamente oder Schlafsäcke. Busse sollen die Spenden an die ukrainische Grenze fahren, dort werden sie an die Caritas übergeben.

Noch diese Woche soll der erste Sprinter an die Grenze mit den Spenden fahren, so Richard Simon. Aus seinem Gemeindekreis haben sich Freiwillige dafür gemeldet. "Die Hilfsbereitschaft ist enorm, das überwältigt mich", so Simon. Dass er sich selbst für die Hilfe ukrainischer Bürger einsetzt, ist ihm ein Bedürfnis: "Ich bin Schlesier, das heutige Polen. Mein Großvater hat im Zweiten Weltkrieg als deutscher Soldat in der Ukraine gekämpft und ist dort am Friedhof in Kiew beerdigt – vielleicht setze ich mich auch so dafür ein, um jetzt etwas gut machen zu können. Das ist das, was mich so antreibt."

Auch in Deggendorf gibt es eine Außenstelle, an der Spenden im Rahmen der Aktion von Pfarrer Richard Simon angenommen werden. Wie Anil Aydogmus vom Eseas Market sagt, wurden auch hier schon viele Kartons abgegeben.