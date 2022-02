Oberpfälzer Hilfstransport liefert Spenden an Flüchtlinge

Die Hilfsbereitschaft in der Oberpfalz ist seit Ausbruchs des Krieges in der Ukraine groß. Bereits am Wochenende hat sich ein privater Hilfstransport aus Schierling im Landkreis Regensburg auf den Weg gemacht, um Spenden und Hilfsgüter in die Ukraine zu liefern. Mit dabei ist Katharina Mischanitz.

Spenden werden an polnisch-ukrainischer Grenze verteilt

Nicht nur in Schierling wurden Spenden gesammelt, erzählt Mischanitz. Auch in Aufhausen, einer benachbarten Gemeinde, wurden Kleidung, Lebensmittel und Windeln für die Kinder gesammelt. Diese werden nun von Mischawitz und weiteren Helfern aus der Oberpfalz in einem Lager an der polnisch-ukrainischen Grenze an die Menschen verteilt.

Ehemaliges Geschäft dient als Notunterkunft

Ein ehemaliges Geschäft mit angrenzendem Lager in der Ortschaft Przemysl wurde zu einer Notunterkunft umgebaut, etwa 1.500 Flüchtlinge finden hier direkt nach dem Grenzübertritt Unterschlupf. Für sie sind provisorische Betten sowie Hygieneartikel und Nahrung bereitgestellt.