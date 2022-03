LIVE um 17:55 Uhr

Artikel mit Video-Inhalten

BR24live um 18 Uhr: Große Friedensdemonstration in München

Am Abend wollen in München Tausende gegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine demonstrieren. Bei der Kundgebung auf dem Königsplatz sprechen unter anderem Ministerpräsident Söder, Landtagspräsidentin Aigner und der ukrainische Generalkonsul.