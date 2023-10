Hilfe aus der Luft: Frankens neuer Rettungshubschrauber

Rettung per Winde

Eine weitere Neuerung betrifft die Rettung von verunglückten oder erkrankten Menschen in unwegsamem Gelände: Wenn zum Beispiel in der Fränkischen Schweiz ein Wanderer oder Mountainbiker stürzt oder Herz-Kreislauf-Probleme hat, kommen die Retter der Bergwacht zur Hilfe. Falls der Patient mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden muss, legen sie ihn in einen sogenannten Bergesack, der über eine Rettungswinde hochgezogen wird. Bislang wurde der Patient dann bis zur nächsten Zwischenlandung außen am Helikopter transportiert. "In dem neuen Christoph 27 können wir die Patienten in der Luft ins Innere des Rettungshubschraubers holen", erklärt Markus Lederer, der bei der DRF-Luftrettung als Notfallsanitäter und sogenannter HEMS TC (Helicopter Emergency Medical Services Technical Crew Member) mitfliegt. Er bedient auch die Rettungswinde mit 90 Metern Seillänge und bis zu 400 Kilogramm Last.

Autopilot im Schwebflug

Im Cockpit sind analoge Anzeigen passé: Von topographischen Karten bis Wetterradar ist alles digital und räumlich dargestellt. Pilot Stefan Schwabbauer sieht auf einen Blick alle wichtigen Informationen, ob Höhe und Geschwindigkeit oder Lage im Raum und mögliche Hindernisse. Er hat bereits die Schulung in dem neuen, rund 8,5 Millionen Euro teuren Hubschrauber-Modell absolviert. Mit den bisherigen Einsätzen ist er zufrieden und findet auch die moderne Triebwerksteuerung und den leistungsfähigeren Autopiloten hilfreich: "Ich kann ihn in alle Höhen, Richtungen und Entfernung fliegen lassen. Außerdem hält der Autopilot einen Schwebflug exakt über einer festgelegten Position mit GPS-Hilfe", so Schwabbauer. Das ist vor allem bei der Rettung per Winde wichtig. Zudem fliegt der neue Christoph 27 stabiler aufgrund von fünf statt zuvor vier Rotorblättern.