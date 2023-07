Gut versorgt im Alter: 20 Jahre Zentrum für Altersmedizin

Ältere Menschen zu behandeln, erfordert häufig eine umfassende medizinische Betreuung. Sie leiden nicht selten an verschiedenen Krankheitsbildern, sind in ihrer Mobilität und oft auch in ihren geistigen Fähigkeiten eingeschränkt.

Es sei deshalb notwendig, verschiedene Fachbereiche in die medizinische Versorgung einzubinden, so das Klinikum Nürnberg. Das Nürnberger Zentrum für Altersmedizin in Nürnberg (ZfA) hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten diesbezüglich über die Region hinaus zu einer anerkannten Anlaufstelle für ältere Menschen entwickelt.

Rundumversorgung für ältere Patienten

Am ZfA im Nordklinikum werden die Patienten nicht an die Fachbereiche verwiesen, sondern das medizinische Personal kommt zum jeweiligen Patienten. Die verschiedenen Fachärztinnen und -ärzte stimmen ihre Behandlungen ab.

"Bei uns erhalten alte Patientinnen und Patienten eine Diagnose und Therapie aus einem Guss, weil internistische, neurologische und psychische Erkrankungen nicht isoliert betrachtet werden." Chefarzt Prof. Dr. Markus Gosch, Zentrum für Altersmedizin (ZfA) am Klinikum Nürnberg

Enge Zusammenarbeit mit Hausärzten

Projekte wie Sturzprophylaxe und Demenzbegleiter sollen den Bedürfnissen der älteren Menschen gerecht werden. Die Schwerpunkte liegen auf Vorsorge, Therapie und Rehabilitation. Deshalb besteht laut Klinikum auch eine enge Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten, Pflegeheimen, Rehaeinrichtungen und ambulanten Hilfenetzen.

In der Geriatrie werden am Klinikum jedes Jahr mehr als 3.000 Patientinnen und Patienten stationär versorgt, heißt es. Mehr als die Hälfte ist älter als 65 Jahre.

Möglich wurde das ZfA durch die finanzielle Unterstützung der Theo und Friedl Schöller Stiftung. Stiftung und Klinikum veranstalten zudem in Kooperation jedes Jahr ein Schöller-Symposium, bei dem Expertinnen und Experten wissenschaftliche Erkenntnisse zum gesunden und zufriedenen Altern vorstellen. In diesem Rahmen wird ein Preis verliehen, der laut Klinikum mit 20.000 Euro der deutschlandweit höchstdotierte Preis in der Altersmedizin ist.