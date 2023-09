Yes or No-Signal – Jeder kann die Bergrettung unterstützen

Ein typischer Samstag bei der Bergwacht Oberstdorf im August 2023: Bei Wegebauarbeiten zwischen Enzian- und Rappenseehütte verletzt sich ein Arbeiter am Oberarm. Er muss mit dem Rettungshubschrauber "Christoph 17" zur weiteren medizinischen Versorgung ins Tal geflogen werden. Kurze Zeit später verletzt sich auch ein Wanderer, wieder steigt der Hubschrauber auf zur Rettung am Berg. Für Michael Lacher, Einsatzleiter der Bergwacht Oberstdorf, sprechen mehrere Gründe für diese Flüge: Sie sparen Zeit und Personal. Die Bergwacht ist ehrenamtlich im Einsatz und angesichts zahlreicher Zwischenfälle, gerade im Sommer, kann man die Leute nicht viele Stunden pro Alarm binden: "Was wir mit dem Helikopter in 20 Minuten abwickeln können, würde zu Fuß mitunter Tage in Anspruch nehmen", sagt Lacher.

Präzise Schilderungen sparen Zeit

Gerade an stark frequentierten Orten tun sich die Einsatzkräfte oft schwer, die in Not geratenen Wanderer auf Anhieb zu finden. Da hilft auch die Technik, genaue GPS-Koordinaten zum Beispiel, nur bedingt weiter. Matthias Kennerknecht ist für den Rettungshubschrauber "Christoph 17“ zuständig, arbeitet dort als HEMS (Helicopter Emergency Medical Service). Im Hubschrauber ist er als speziell qualifizierter Notfallsanitäter das Bindeglied zwischen Pilot, Notarzt und Bergretter.

Kennerknecht nennt als Beispiel den beliebten Heilbronner Weg bei Oberstdorf. Wenn man beim Notruf seine rote Jacke zur Orientierung angibt, sei das prinzipiell gut. Wenn aber von den 150 Leuten, die zu dem Zeitpunkt dort oben unterwegs sind, 50 eine rote Jacke tragen, ist das Merkmal wieder hinfällig. Auch Winken ist nicht hilfreich, weil nicht wenige der Hubschrauber-Besatzung einfach aus Freude zuwinken. Nur über das eindeutige Yes- oder No-Signal mit den Armen käme man da ans Ziel, so Kennerknecht.

Yes or No-Signal sind internationaler Standard

Damit kommt man überall weiter. Mit dem "Yes" zeigt man den Rettern unzweifelhaft: Hier wird die Hilfe gebraucht. Beim Yes-Zeichen steht man gerade da, streckt beide Arme V-förmig in die Höhe und bildet so mit seinem Körper ein Ypsilon. Für das No-Signal streckt man den rechten Arm in die Höhe, den linken wiederum hält man Richtung linkes Knie, sodass eine diagonale Linie entsteht, die mit dem Körper den Buchstaben "N" symbolisiert. Michael Lacher zeigt die Signale auf den beiden Bildern.