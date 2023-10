Ryanair wartet Flugzeuge künftig in Nürnberg

Der Hangar hat eine Fläche von rund 3.700 Quadratmetern, das entspricht etwa einem halben Fußballfeld. Bei der Eröffnungsfeier steht ein Austausch-Triebwerk etwas verloren in der sonst fast leeren Halle. Doch das soll sich bald ändern. Der Hangar hat Platz für zwei Flugzeuge vom Typ Boeing 737. Die Wartungsarbeiten werden hauptsächlich nachts durchgeführt, erläutert Nürnbergs Flughafen-Chef Michael Hupe. Ryanair hat derzeit zwei Flugzeuge in Nürnberg stationiert.

Öl-Check und komplexe Reparaturen

"Wenn die Maschinen am späten Abend reinkommen, werden die hier reingeschleppt und dann wird simpel gesagt, das Öl gecheckt, mal was sauber gemacht und auch mal ein defektes Bauteil gewechselt", so Hupe. Es sei aber auch möglich, komplexe Reparaturen beispielsweise am Fahrwerk durchzuführen oder Triebwerke auszutauschen. Für den Albrecht Dürer Airport sei es eine "große Ehre und Herausforderung, einer von vielleicht zehn Wartungsstandorten von Ryanair in Europa zu sein", sagte Hupe. In Nürnberg sind aktuell zwei Flieger von Ryanair stationiert.

Ryanair hat 30 Prozent Marktanteil

Ryanair investiert rund fünf Millionen Euro in den neuen Reparatur-Standort. Es sollen rund 100 Arbeitsplätze entstehen. Für Hupe ist das ein Bekenntnis zum Standort Nürnberg. Für die Effizienz der Airline sei der neue Hangar sehr gut. Ryanair ist mit rund 30 Prozent Marktanteil die wichtigste Airline am Albrecht Dürer Airport. Rund 1,25 Millionen Fluggäste werden in diesem Jahr das Angebot der irischen Fluggesellschaft nutzen, sagt Hupe. Insgesamt erwartet er in diesem Jahr rund 3,9 Millionen Fluggäste in Nürnberg. Aber: Das Vor-Corona-Niveau wird noch nicht erreicht.

Ziele in der Sonne und am Meer

Ryanair Chief Operations Officer (COO) Neal McMahon sagt, dass die neuen Arbeitskräfte in Nürnberg notwendig seien, um die Wartung der Ryanair-Flotte zu unterstützen. "Wir werden bis 2026 auf über 600 Flugzeuge und bis 2034 auf 800 Flugzeuge wachsen", so McMahon. Zugleich gibt Ryanair den Winterflugplan mit 14 Nonstop-Zielen ab Nürnberg bekannt. Ryanair fliegt die Kanareninsel Lanzarote erstmals ab Nürnberg an. Zudem werden die wöchentlichen Frequenzen auf weiteren bestehenden Strecken wie Alicante, London, Thessaloniki und Teneriffa erhöht.