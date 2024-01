Artikel mit Video-Inhalten Videobeitrag

Happurger Pumpspeicherkraftwerk: Reaktivierung noch ungewiss

Der Kraftwerkbetreiber Uniper hat noch nicht entschieden, ob das Pumpspeicherkraftwerk in Happurg wieder in Betrieb genommen wird. Das soll in den nächsten Monaten passieren und hängt von finanziellen Abwägungen ab, so ein Betreiber-Sprecher.