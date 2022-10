Prostitution in München: Fällt der Sperrbezirk?

Sorge: Liberalere Prostitutionspolitik könnte Missstände befeuern

Ist der Sperrbezirk in München noch zeitgemäß? In dieser Frage gehen die Meinungen - auch innerhalb der Berufsbranche selbst - stark auseinander. Der frühere Kriminaloberkommissar Helmut Sporer ist davon überzeugt, dass der Sperrbezirk eher hilft als schadet. Er hat Jahrzehntelang im Prostitutionsmillieu ermittelt, berät heute Politiker auf Landes- und Bundesebene.

"Eine liberale Prostitutionspolitik, so zeigen verschiedene Gutachten und auch die Praxis, führt auch zur Ausweitung von Prostitution und auch zur Ausweitung der Missstände, die damit verbunden sind. Sprich: Menschenhandel und Ausbeutung." Helmut Sporer, Kriminaloberkommissar a.D.

Diese Gefahr sieht er auch für München, wenn der Sperrbezirk gelockert würde oder gar ganz entfallen sollte.

Sexarbeiterin: Lockerung des Sperrbezirks wäre eine Chance

Anders sieht das die Sexarbeiterin Johanna Weber. Sie arbeitet im Hochpreissegment, hat eine Agentur gegründet. Auf ihren Erwerb zahlt sie Steuern, muss aber darüber hinaus keinem Zuhälter oder Bordellbetreiber anteilig etwas abgeben.

Weber ist überzeugt: Das wäre für wesentlich mehr Menschen in der Sexarbeit möglich, wären sie nicht ausschließlich auf die Zone außerhalb des Sperrbezirks angewiesen: "Alle, die sagen: Ich möchte was Eigenes aufmachen, vielleicht mit einer Kollegin zusammen, die hätten eine Chance, was zu finden."

Leierkasten-Bordellbetreiber plädiert für Sperrbezirk

Denn für Bordellbetreiber ist es ein lukratives Geschäft, Räume an Menschen in der Sexarbeit zu vermieten. Kontrovers-Reporter treffen Deniz, den "Leierkasten"-Geschäftsführer, dem wohl berühmtesten Laufhaus Münchens. Auch der Leierkasten musste vor 50 Jahren die Innenstadt und den ausgerufenen Sperrbezirk verlassen.

Die Sexarbeitenden hier mieten einen Raum im Leierkasten. 195 Euro pro Nacht müssen sie an den Bordellbetreiber dafür zahlen, brauchen also mindestens fünf Freier pro Nacht um für die Zimmermiete aufkommen zu können. Ein kleinerer Sperrbezirk könnte die Auswahl an Bordellen für die Frauen erhöhen. Doch der Geschäftsführer vom Leierkasten ist gegen eine Verkleinerung des Sperrbezirks. Er fürchtet nicht die Konkurrenz, sagt er: "Ich fürchte nur, dass die Illegalität der Prostitution sich steigern wird."

Hohe Strafen für Prostitution im Sperrbezirk

Dabei wäre es ein Trugschluss zu glauben, dass es derzeit keine Prostitution innerhalb des Sperrbezirks gäbe, ergeben Kontrovers-Recherchen. Sie findet in Privatwohnungen und Hotels statt. Wenn die Polizei Hinweise erhält, oder mithilfe von Scheinfreiern Sexarbeitende dabei erwischt, wie sie ihre Arbeit innerhalb des Sperrbezirks anbieten oder ausführen, drohen den Prostituierten hohe Ordnungsstrafen. Johanna Weber sieht das kritisch:

"Dass die Frauen kriminalisiert werden, weil sie ihre Kunden im Sperrbezirk, in einem der noblen Hotels besuchen, finde ich sehr schwierig, weil diese Frauen sind in einem Abhängigkeitsverhältnis. Die Kunden bestellen sie dahin. Und sie müssten eigentlich sagen, das mache ich nicht. Aber wovon sollen die leben?" Johanna Weber, Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen

Auch der frühere Kriminaloberkomissar Helmut Sporer findet, dass hier die Falschen betraft werden: "Für die Zukunft stelle ich mir als praktikable Lösung vor, die Frauen zu entkriminalisieren - egal wo sie tätig sind, auch im Sperrbezirk. Dass nicht die Frauen zur Verantwortung gezogen werden, sondern die Freier - und die Profiteure."

Dafür müsste sich allerdings die Politik eingehender mit dem Thema auseinandersetzen und die Gesetze entsprechend ändern. Ob es zu einer Anhörung im Münchner Stadtrat kommen wird, könnte sich jedoch überhaupt erst im Mai 2023 entscheiden.