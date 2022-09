Spatenstich für die Grundsanierung der Ilmtalklinik Pfaffenhofen

Am Montag beginnt mit einem Spatenstich offiziell die Grundsanierung der Ilmtalklinik in Pfaffenhofen. Aktuell gleicht die Fläche vor dem Krankenhauskomplex bereits einer riesigen Baustelle. Dort entsteht in den kommenden zwei Jahren ein sogenannter Entlastungsbau. In die oberen Etagen des Neubaus sollen im Wechsel jeweils die Abteilungen ziehen, deren Räume im Altbau saniert werden. Das Erdgeschoss wird ein Ärztehaus beherbergen.

Zehn Jahre Baustelle für rund 190 Millionen Euro

Die Kosten allein für den Entlastungsbau werden auf rund 15 Millionen Euro geschätzt. Die komplette Sanierung der Ilmtalklinik wird gut zehn Jahre dauern. Die Kosten für das Gesamtprojekt werden aktuell mit rund 190 Millionen Euro veranschlagt. Das Großprojekt gliedert sich in fünf Bauabschnitte mit jeweils rund zwei Jahren Bauzeit. Aktuell wird an der Sanierung der Notaufnahme im Altbau gearbeitet.

Hohe Defizitprognose der Ilmtalkliniken

Wie viele örtliche Krankenhäuser kämpfen auch die Ilmtalkliniken in Pfaffenhofen und Mainburg mit ihren über 300 Betten und rund 500 Mitarbeitern mit hohen Defiziten. Die Defizitprognose für das laufende Jahr liegt bei rund 13 Millionen Euro. Und dieses Defizit könnte noch deutlich steigen. Zwar wurde bereits bei der Wirtschaftsplanung ein Aufschlag auf die Sach- und Energiepreise vorgenommen. Jedoch wurde nicht mit einem so deutlichen Anstieg gerechnet, wie er sich derzeit andeutet, erklärt dazu die Klinikleitung. Die Prognose für das Wirtschaftsjahr 2022 wird derzeit aktualisiert und den Gremien in den nächsten Sitzungen vorgestellt.