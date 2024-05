Nach Großbrand: Pullman City wie Phönix aus der Asche

Als Ende April die ersten Besucher nach "Pullman City" kommen und wartend vor dem Tor stehen, verputzen dahinter noch Maurer kleine Flächen im Eingangsbereich. Bis zur letzten Sekunde wird in der Westernstadt gearbeitet. "Heute gilt es", sagt Claus Six, einer der "Pullman-City"-Chefs, als er zusammen mit seinem Geschäftsführerkollegen Ernst Grünberger das große hölzerne Tor öffnet. Als die ersten Westernfans in Scharen aufs Gelände kommen, ringen die beiden um Fassung. "Wenn ich das sehe, läuft mir die Gänsehaut", sagt Six.

Entscheidende Momente festgehalten

Die BR-Reporter Katharina Häringer, Martin Gruber und Nicole Remann waren bei den wichtigsten Momenten bis zur Wiedereröffnung nah dabei. Vom Feuer am Morgen des 21. Januar und den ersten Schockmomenten, über die Entscheidung, "Pullman City" wieder besuchertauglich zu machen, bis hin zur Eröffnung.

"Wir haben versucht, die entscheidenden Situationen einzufangen. Da gehören der Besuch von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), das Wegräumen von Tausenden Tonnen Schutt, die Abnahme der neuen Brandschutzbauten und die emotionalen Momente bei der Eröffnung dazu", sagt Martin Gruber.

"Pullman-City"-Chefs machen Druck

Was den Wiederaufbau spannend machte: Die beiden "Pullman"-Chefs veröffentlichten das Datum der Wiedereröffnung zu einem Zeitpunkt, als noch nicht klar war, ob die Behörden entsprechende Genehmigungen für Neubauten erteilen werden.

Ein BR24-User nannte es in den Kommentaren "Erpressung", als die "Pullman-Chefs" sagten, sie würden die Westernstadt nur dann wieder aufbauen, wenn sie den Park auch erweitern dürften. "Ein Aspekt, den auch Anwohner kritisch sehen", sagt BR-Korrespondentin Katharina Häringer.