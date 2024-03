Pullman City: "Ohne Interimsbauten keine Eröffnung"

Nach dem Brand von "Pullman City" entscheidet der Gemeinderat in Eging am See am Donnerstagabend über den Aufbau von Interimsbauten. Konkret geht es um eine neue Reithalle, die vorübergehend Ersatz für die abgebrannte Music-Hall sein soll, um die Aufschüttung eines Geländebereichs, auf dem eine große Holzhütte als Saloon-Ersatz entstehen soll, und um die Verlegung des Spielplatzes.

Nur wenn die Gemeinderäte zustimmen, kann der Eröffnungstermin gehalten werden, betonen die beiden Geschäftsführer Claus Six und Ernst Grünberger. Sie rechnen fest mit grünem Licht der Gemeinde und haben bereits vor zwei Wochen angekündigt, "Pullman City" am 13. April wieder aufzusperren. "Wenn wir die Geschwindigkeiten nicht halten können, ist das ein Problem", sagt Grünberger. Der Plan von ihm und Six sieht vor, während des laufenden Betriebs weiterzubauen, sodass die Westernstadt ab November wieder komplett hergestellt ist.

Entscheidung über Erweiterung steht noch bevor

Noch entscheidender ist für die Geschäftsführer daher die Gemeinderatssitzung am 11. April. Dann werden die Gemeinderäte aus Eging am See über den Gesamt-Aufbau und die Erweiterung des Westernparks abstimmen. Grünberger und Six hatten eine Vergrößerung schon lange vor dem Brand geplant. Nun aber sagt Six: "Wir können jetzt nur so viel investieren, wenn wir erweitern dürfen. Wenn wir gestoppt würden, würden wir Pullman nicht mehr aufbauen." Die beiden wollen Parkplätze, einen Wellness-Bereich sowie Indoor-Angebote in einer neuen großen Halle schaffen.

Frühere Erweiterung machte Probleme

Erweiterungen gingen in der Vergangenheit nicht immer problemlos von statten. Im Jahr 2022 erweiterten die Chefs die Westernstadt um Lager- und Parkflächen. Genehmigungen hatten sie erst im Nachhinein eingeholt. Das bestätigte das Landratsamt dem BR.

Versicherung hat schon gezahlt

"Pullman City" wurde 1997 eröffnet. Der Park für Cowboy-Fans zieht alljährlich Hunderttausende Besucher an. Der Brand am 21. Januar zerstörte etwa ein Drittel der "Mainstreet". Laut Geschäftsführung ist ein Schaden im zweistelligen Millionenbereich entstanden. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bis heute nicht klar. Vorsätzliche Brandstiftung schließt die Polizei aus. Laut Claus Six seien alle Brandschutzauflagen erfüllt worden. Deshalb habe die Versicherung auch bereits gezahlt.