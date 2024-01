Nach Brand in "Pullman City": Söder verspricht schnelle Hilfe

Eine halbe Stunde vor dem Politikerbesuch: Die beiden Geschäftsführer Claus Six und Ernst Grünberger stehen vor Bergen aus Schutt, verkohlten Holzteilen und Mauerresten. Im Hintergrund laufen mehrere Bagger. Die Aufräumarbeiten gehen voran – vier Tage nach dem Unglück. Six: "Wir brauchen schnelle Hilfe für den Wiederaufbau. Wenn die Politik uns das heute zusagt, sind wir einen Schritt weiter."

Existenzängste bei den Mitarbeitern

Einige Meter daneben: Josef Groll steht vor einem riesigen Trümmerhaufen. Erkennbar ist eigentlich nur ein großer, verrußter Kohlensäuretank. Groll arbeitet seit über 20 Jahren in der Westernstadt, als Pächter eines Billardsalons, den er mit seiner Frau betreibt. Wie es für ihn weitergeht? "Ich kann mir nichts anderes als Pullman vorstellen", so Groll.

Sein Wunsch: In einem knappen Jahr wieder hinter der Theke und am Billardtisch stehen zu können. Pullman City sei seine Existenz.

"Wir haben gar nix mehr"

10 Uhr: Söder ist pünktlich. Nach kurzer Begrüßung verschwindet er mit den Geschäftsführern und örtlichen Politikern in einem abgeschlossenen Raum im Eingangsbereich: Lagebesprechung. Medien dürfen erst wieder dabei sein, als sich der Tross in Richtung Mainstreet – besser gesagt: Was davon noch übrig ist – bewegt.

Die Geschäftsführer zeigen auf die Schuttberge: "Hier war der Mexikaner, dahinter das Steakhouse. Links unser Herzstück, die komplette Verwaltung. Wir haben keinen Bleistift mehr. Wir haben gar nix mehr." Söder nickt, schaut sich um und stellt fest: "Wenn man sieht, was hier alles kaputt ist, kann man nur sagen: Gott sei Dank sind keine Personen zu Schaden gekommen."