14 Wochen nach Großbrand: Cowboys reiten wieder in Pullman City

Pullman City geht wieder in die Vollen. Vor zwei Wochen ist das Gelände der Westernstadt noch für eine Wohnmobil-Schau genutzt worden. Jetzt sind erstmals nach dem Großbrand wieder richtige Wild-West-Shows zu sehen, Cowboys und Indianer reiten durchs Gelände, Westernfans treffen auf Gleichgesinnte, amerikanische Geschichte wird erlebbar gemacht. Offizieller Auftakt ist die große Eröffnungsparade am Samstag um 15 Uhr mit vielen Akteuren, dem Show-Team und einigen Ehrengästen. Noch vor 14 Wochen hätte das kaum jemand für möglich gehalten.

Zum Artikel: Millionenschaden nach Großbrand in Westernstadt "Pullman City"

"Dafür haben wir jeden Tag viele Stunden gearbeitet"

Ein Feuer hatte am Morgen des 21. Januar große Teile der Mainstreet in Schutt und Asche gelegt. Die Zukunft der Westernstadt war zunächst ungewiss. Geschäftsführer Claus Six: "Eine Woche nach dem Brand habe ich noch funktioniert, bin dann aber ein paar Tage in tiefes Loch gefallen mit vielen Tränen. Aber jetzt gibt es für mich keine Feuerkatastrophe mehr, nur noch den schnellen Wiederaufbau. Und dafür haben wir jeden Tag viele Stunden gearbeitet."

Wiederaufbau der Mainstreet geht weiter

Ein Wiederaufbau in Rekordzeit. Brandruinen wurden abgerissen, tonnenweise Schutt weggefahren, eine große Reithalle als Eventlocation und eine Holzhütte als Ersatz für den abgebrannten Saloon aufgebaut, an der neuen Mainstreet weitergeplant und -gebaut. Diese Arbeiten gehen hinter einem großen Holzzaun weiter. Die Besucher, die jetzt nach Pullman City kommen, kriegen kaum etwas mit.