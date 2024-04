Pullman City sperrt nach dem Brand wieder auf

Bis wenige Minuten vor Eröffnung wurde noch gehämmert und geputzt: Jetzt sperrt Pullman City wieder auf. Besucher können erstmals nach dem Brand auf das Gelände. Doch regulärer Westernstadt-Betrieb findet noch nicht statt. Das Eröffnungswochenende (13./14. April) beginnt mit einer Wohn- und Reisemobilschau. Der große Saisonstart mit Musik, Einzug von Reitern und Wild-West-Shows ist erst am letzten April-Wochenende. Hinter den Kulissen bereiten sich Reiterinnen, Marshalls und Jongleure seit Wochen darauf vor.

Tausende Besucher erwartet

In den vergangenen Wochen ist viel passiert. Brandruinen wurden abgerissen, tonnenweise Schutt weggefahren. Danach ging es an den Wiederaufbau, denn bis zur Eröffnung mussten Übergangsbauten stehen – beispielsweise eine große Holzhütte als Ersatz für den abgebrannten Saloon und eine Reithalle, die Interimsquartier für die zerstörte Music-Hall sein soll. Damit sind die Arbeiten aber noch lange nicht abgeschlossen. Während des laufenden Betriebs wird die Mainstreet, das Herzstück der Westernstadt, hinter hohen Holzzäunen wieder aufgebaut. "Wir rechnen mit Tausenden neugierigen Besuchern", sagt Claus Six, einer der beiden Geschäftsführer.

Showteam gewöhnt Tiere an neue Kulisse

Beim Showteam steigt die Vorfreude mit jedem Tag. Hätte es nicht gebrannt, würde es seit vier Wochen vor Publikum auftreten. "Deswegen bin ich jetzt noch mal extra voller Power", sagt Fahnenreiterin Mary. Showleiterin Adela führt die Tiere erst mal an die neue Optik der Mainstreet heran. "Ich musste mit den Greifvögeln an der Hand ein paar Mal hier durchspazieren, damit sie nicht denken, sie seien irgendwo anders. Und erst danach kann ich sie frei fliegen lassen."

Anwohner kritisieren Tempo: "Bau vor Genehmigung"

Ein paar Anwohner sehen den Wiederaufbau in diesem Tempo kritisch. Sie beobachten die Arbeiten vom Zaun aus und werfen den Geschäftsführern vor, zuerst mit dem Bau von Gebäuden oder mit der Aufschüttung von Gelände zu beginnen und sich danach erst die Genehmigung von Behörden zu holen. Ein Vorwurf, den Geschäftsführer Claus Six zurückweist: "Ich kann über die Bemerkung nur lachen. Ministerpräsident Markus Söder hat gesagt, dass uns geholfen werden muss. Das heißt: Wenn von uns ein Plan bei den Ämtern eingeht, wird er nicht unten eingelegt, sondern oben aufgelegt. Genauso können wir arbeiten. Das ist vernünftig. Sonst hätten wir Pullman nicht mehr aufbauen können."

Erweiterungspläne kurz vor der Entscheidung

Parallel dazu planen die Westernstadt-Chefs schon die Erweiterung. Sie haben vor, den Freizeitpark unter anderem um einen Wellness-Bereich zu vergrößern. Darüber müssen am 18. April die Gemeinderäte von Eging am See im Kreis Passau entscheiden.

Brandursache weiter unklar

Ende Januar ist in Pullman City ein Feuer ausgebrochen. Die Betreiber sprechen von einem Sachschaden in zweistelliger Millionenhöhe. Die Polizei ermittelt noch immer, konnte Brandstiftung aber recht schnell ausschließen. Die Ursache ist bislang unklar, vieles spricht für einen technischen Defekt.