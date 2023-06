Großfeuer in Rothenburg: Tausende Reifen verbrannt

In Rothenburg ob der Tauber (Lkr. Ansbach) ist am Samstag das Reifenlager eines Autohauses in Brand geraten. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht, die Nachlöscharbeiten werden aber noch Stunden andauern, teilte die Pressestelle der Polizei Mittelfranken am Abend mit.

Trockenheit erfordert höhere Vorsicht

Über 200 Einsatzkräfte der Feuerwehren, des THW, des BRK, von Polizei und Katastrophenschutz waren und sind teils noch im Einsatz vor Ort. "Bei diesen trockenen Verhältnissen kann das Feuer schnell wieder entfacht werden, wir sind die ganze Nacht und sicherlich auch morgen noch vor Ort, um Brandwache zu halten", erklärte ein Polizeisprecher auf BR24-Anfrage.