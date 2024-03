Lässt mich Bayern sitzen? Per Mitfahrbank vom Allgäu an den Main

Sind Sammel-Taxis eine bessere Alternative?

Am ersten Tag meiner Reise werde ich noch fünfmal mitgenommen. Ich komme nach Dietmannsried, wo mich zwei Fußgängerinnen auf der Bank bemitleiden. Von dem Konzept Mitfahrbank sind sie nicht begeistert. "Ich steige in irgendein fremdes Auto und weiß ja nicht, was hat derjenige vor? Fährt der wirklich nach Probstried oder nimmt er eine Abkürzung in den Wald? Weiß ich doch nicht!", sagt die eine.

Ein Sammel-Taxi auf Zuruf halten sie auf dem Land für deutlich sinnvoller. Da hätte man mehr Planungssicherheit. Nach unserem Gespräch würden mich die beiden dann doch mitnehmen, sagen sie lachend. "Jetzt kennen wir Sie ja, aber das sieht man nicht beim Vorbeifahren."

Mitfahrbank goes digital

Ich habe aber auch Erfolgserlebnisse: Von Hopferbach will ich zum Beispiel in das nur elf Kilometer entfernte Ottobeuren weiter. Auf dieser Strecke gibt es nicht einmal eine Busverbindung, weil die Orte in unterschiedlichen Landkreisen liegen. An der Mitfahrbank dagegen warte ich nur zwei Minuten, schon sitze ich in Andrés Auto.

Am Marktplatz, am Fuße der prächtigen Klosterkirche, holt Helmut Scharpf mich ab. Er erklärt mir, warum alle oberallgäuer Mitfahrbänke mit einem QR-Code ausgestattet sind. "Wenn man den scannt, wird ein Fahrgesuch eingestellt. Und wenn jemand die Strecke gerade anbietet, dann kriegt dieser Anbieter eine Push-Nachricht, dass da jemand sitzt und mitgenommen werden möchte", sagt er. Man könne also auf Wunsch vom Analogen ins Digitale wechseln und die Sichtbarkeit erhöhen.

Auto "auch mal stehen lassen"

Helmut Scharpf hat die Mitfahrplattform "fahrmob" gegründet, die potenzielle Fahrerinnen und Mitfahrer zusammenbringen soll. Ein schönes Beispiel, warum es so eine Plattform braucht, sei ein Betrieb in Memmingen, zehn Kilometer entfernt. Dort arbeiten 66 Ottobeurer, erzählt Scharpf. Allerdings gebe es nur eine einzige Fahrgemeinschaft mit zwei Personen. Pro Tag fahren dorthin also 65 Pkw hin und her.

Wie die Mitfahrbänke ist seine Plattform für die Kurzstrecke konzipiert. Allerdings gibt es auf "fahrmob" derzeit mehr potenzielle Fahrer als Suchende. "Weil hier jeder sein Auto hat", sagt Scharpf. Man müsse die Leute erstmal auf die Idee bringen, das eigene Auto stehenzulassen und bei jemand anderem mitzufahren.