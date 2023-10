Bringt "LanDi" die Verkehrswende auf dem Land?

💡 Schlechtester ÖPNV in ganz Deutschland

Nirgendwo in Deutschland ist das Netz an Bahnen und Bussen aus Sicht der "Allianz pro Schiene" dünner als in Ostbayern. Wie aus einem 2021 veröffentlichten Ranking des Vereins hervorgeht, sind unter den bundesweit fünf am schlechtesten mit Öffentlichem Nahverkehr ausgestatteten Landkreisen vier aus Niederbayern. Schlusslicht ist der Landkreis Dingolfing-Landau.

Der Verein beruft sich mit seiner Auswertung auf Daten des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Dieses berechnete den Angaben nach den Anteil der Bevölkerung, der in 600 Metern Luftlinie bis zu einer Bushaltestelle oder 1.200 Metern zu einem Bahnhof lebt. Herangezogen wurden Stationen, die werktags mindestens zehn Fahrten pro Richtung anbieten.

Der Erhebung nach haben im Landkreis Dingolfing-Landau nur 29,1 Prozent der Menschen entsprechenden Zugang zum Öffentlichen Nahverkehr. Ebenfalls schlecht abgeschnitten haben die Landkreise Straubing-Bogen (38,9 Prozent), Rottal-Inn (48,4 Prozent) und Landshut (51,3 Prozent).

Die Allianz pro Schiene ist ein Zusammenschluss von mehr als 180 Verkehrs- und Umweltverbänden sowie privaten Eisenbahnunternehmen.

(Studie der "Allianz pro Schiene" vom September 2021)