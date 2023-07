Ganz Oberfranken jetzt im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg

Jetzt ist es offiziell: Ab 1. Januar 2024 gehört der gesamte Bezirk Oberfranken dem Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) an. Die Entscheidung in der Verbandsversammlung am Dienstag im Nürnberger Rathaus fiel einstimmig. Damit sind die kreisfreien Städte Coburg und Hof sowie die Landkreise Coburg, Hof, Kronach, Kulmbach, Wunsiedel und auch der Landkreis Tirschenreuth in der Oberpfalz in den Verbund aufgenommen.

Größerer VGN macht den ÖPNV attraktiver

"Es ist ein wichtiger, ein großer Tag, auf den wir lange hingearbeitet haben", sagte der Hofer Landrat Oliver Bär (CSU). Der Beitritt in den Verkehrsverbund bringe Vorteile: "Die Fahrgäste haben jetzt die Möglichkeit, mit einer Karte ein größeres Gebiet zu befahren. Und damit sind auch die jeweiligen Verbindungen besser erreichbar", betonte Matthias Dießl (CSU), Verbandsvorsitzender und Landrat des Landkreises Fürth. Das mache den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) attraktiver.

Kommunen in Thüringen und der Oberpfalz noch außen vor

Gemeinsam sei es auch leichter, auf technische Weiterentwicklungen etwa durch die Digitalisierung oder Künstliche Intelligenz zu reagieren, so der Hofer Landrat Bär. Mit der Erweiterung sei man auch dem Ziel, alle Mitglieder der Europäischen Metropolregion im Verkehrsverbund zu vereinen, einen Schritt nähergekommen. Die Metropolregion umfasst ganz Mittel- und Oberfranken, Teile Unterfrankens und der Oberpfalz sowie den Landkreis Sonneberg in Thüringen. Noch nicht dem VGN beigetreten sind die beiden Landkreise Sonneberg, Neustadt an der Waldnaab sowie die kreisfreie Stadt Weiden.

VGN sucht dringend Fachkräfte

In der Verbandsversammlung wurden auch die großen Herausforderungen des VGN angesprochen: Fachkräfte für den Öffentlichen Nahverkehr werden dringend gesucht, außerdem haben die Fahrgeldeinnahmen immer noch nicht das Vor-Corona-Niveau erreicht. Am Ende der Sitzung beschloss der Verband zudem, erneut klären zu lassen, ob die Verlängerung der U-Bahnlinie 1 in Nürnberg in Richtung Eibach und Stein Chancen auf eine Förderung hat. Nur durch eine Finanzspritze von Bund und Land könne die Verlängerung realisiert werden, hieß es.