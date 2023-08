Fünf Klimaaktivisten nach Protesten in Regensburg in Gewahrsam

Aktivisten der Klimaschutz-Gruppierung "Letzte Generation" haben am Montag in Regensburg über Stunden insgesamt zehn wichtige Straßen und Kreuzungen blockiert. Fünf Protestierer wurden am frühen Abend auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen, wie die Polizei mitteilte. Sie hatten offenbar weitere Protestaktionen angekündigt und wurden in Arrestzellen bzw. die JVA gebracht.

Gegen alle Aktivisten wird ermittelt

Die Protestaktionen begannen gegen 8 Uhr morgens im Berufsverkehr. 33 Aktivisten hätten sich in den folgenden Stunden an diversen wichtigen Ausfallstraßen auf der Fahrbahn festgeklebt. Insgesamt 48 Personen hätten sich an den Protestaktionen beteiligt, berichtet die Polizei weiter. Gegen sie alle habe die Kripo Regensburg jetzt Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung eingeleitet.

Zwei Anzeigen von Privatpersonen

Bei der Polizei gingen darüber hinaus zwei Anzeigen von Bürgern ein. Sie gaben demnach an, dass sie wegen der Blockadeaktionen nicht zu ihren Angehörigen bzw. Patienten gelangt seien, die einer medizinischen Versorgung bedurft hätten.

Zum Artikel: Letzte Generation nimmt Bayern ins Visier

Ein Großaufgebot der Polizei sei im Einsatz gewesen, um die jeweiligen Protestorte abzusichern, hieß es weiter. Die Oberpfälzer Beamten wurden dabei von Bereitschaftspolizisten aus Mittelfranken und Niederbayern unterstützt.

Proteste sollen weitergehen

Auch für den Dienstag hat die "Letzte Generation" Protestaktionen in Regensburg angekündigt. Die Polizei geht davon aus, dass es erneut zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet kommt.