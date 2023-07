> Tunnelsanierung in Regensburg: Wird A93 zur Staufalle?

Die A93 ist eine der wichtigsten Nordsüd-Verkehrsachsen in Ostbayern. Die geplante Sanierung des Pfaffensteiner Tunnels an der A93 in Regensburg wird deshalb massive Auswirkungen auf den Verkehr haben. Das ist bei einer Tagung nochmal klargeworden.