Kommt das Juli-"Tor des Monats" aus der Oberpfalz?

Als "Waffe" bezeichnet Max Putz vom Oberpfälzer Regionalligisten DJK Vilzing seine Weitschüsse. Doch dass ein Tor von ihm in der ARD-Sportschau bei der Wahl zum "Tor des Monats" landen wird, das hätte er nicht gedacht, wie der Torhüter im BR-Interview sagte.

Abschlag ins Tor des Gegners

Sein Traumtreffer gelang Putz im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg II am 22. Juli: Beim Abschlag schlug er den Ball so weit, dass er erst kurz vor dem Nürnberger Torwart zum ersten Mal aufkam und danach über ihn hinwegsprang. Der Keeper konnte den Ball nicht mehr erreichen, er landete direkt im Netz.

Erfolgreicher Versuch

Für Putz war der weite Abschlag ein Versuch, der zufällig gut ausging: "Wenn der Kollege zu weit vor der Kiste steht, dann weiß ich auch meine Stärken mit dem langen Ball einzusetzen und bin ab und zu so mutig, dass ich direkt aufs Tor schieße."

Torschütze hofft auf Amateur-Bonus

Bisher waren nur sechs Fußballer aus der bayerischen Regionalliga für das "Tor des Monats" der ARD nominiert. Die Entscheidung, ob der Pokal in die Oberpfalz geht, fällt am heutigen Samstag in der Sportschau ab 18.30 Uhr im Ersten. Putz selbst ist guter Hoffnung, mit dem "Amateur-Bonus" auf Platz 1 zu landen.