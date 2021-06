Freibäder in Niederbayern rechnen mit hohen Besucherzahlen

Wegen des anhaltenden guten Wetters rechnen Freibäder in Niederbayern damit, am Wochenende erstmals ihre Kapazitätsgrenzen zu erreichen. Noch sind in den meisten Bädern aber Plätze frei. Das hat eine nicht-repräsentative BR-Umfrage ergeben.

Vor Freibadbesuch im Internet informieren

Im Peb, dem Freibad in Passau, können täglich bis zu 2.000 Personen schwimmen gehen. Ein Wert, der heuer noch nicht erreicht wurde. "Anfang Juni hatten wir mal 1.500 Badegäste. Das war unser Maximum. Aber an diesem Wochenende könnten wir die 2.000er-Marke erreichen", hofft Abteilungsleiter Peter Bauer. Er rät allen Besuchern, vor dem Freibadbesuch auf der Homepage nachzuschauen, wie viele Gäste schon im Bad sind. Eintrittskarten können an der Kasse gekauft werden.

Auch für das Landshuter Freibad gibt es eine Online-Übersicht über die Auslastung. 1.000 Gäste dürfen dort hinein.

Auch Kurzentschlossene sollen Tickets bekommen

Für das Aquatherm in Straubing, sind noch Tickets für das Wochenende zu haben. 250 werden online verkauft, 500 an der Kasse vor Ort, damit auch Kurzentschlossene die Chance auf einen Freibadbesuch haben. Das Maximum von 750 Besuchern wurde erstmals am Mittwoch erreicht, sagt Leiter Clemens von Ruedörffer. Dann habe es eine kurze Wartezeit gegeben.

Das Elypso in Deggendorf öffnet der Außenbereich erst am Freitag. Was hier anders ist: Karten können ausschließlich online gekauft werden. Außerdem müssen sich Besucher für den Vormittag oder den Nachmittag entscheiden. Auch hier gibt es noch freie Plätze am Wochenende.