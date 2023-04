Frauen in der bayerischen Politik: Die Ausnahme – aber warum?

Es ist 7.45 Uhr in München-Neuhausen, und Katharina Schulze ist schon ziemlich guter Dinge. Die bayerische Grünen-Fraktionschefin fährt mit U-Bahn und Bus zum ersten Termin ihres Tages als Politikerin: Austausch mit der neuen Präsidentin der Bundeswehr-Uni in Neubiberg. Später stößt ihre Fraktionskollegin Claudia Köhler dazu – und die Grünen-Bundestagsabgeordnete Anna Christmann, Koordinatorin der Bundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt.

Katharina, Claudia, Anna – verbringt man einen Tag bei den Grünen, könnte man meinen, wenn überhaupt braucht es in Bayerns Politik eine Männerquote. Aber der Eindruck täuscht, natürlich.

Derzeit 27 Prozent Frauenanteil im Landtag

Lange war die bayerische Landespolitik eine reine Männerwelt – und noch immer sind Frauen deutlich in der Unterzahl. Im Landtag sitzt gerade mal auf gut jedem vierten Abgeordnetenstuhl eine Frau: Im ganzen Parlament liegt ihr Anteil bei 27 Prozent. Dass es bei den Grünen 45 Prozent sind? Nur ein Ausreißer nach oben. Auch das Kabinett von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist männlich geprägt: Ihn mitgezählt regieren in Bayern, ohne Staatssekretäre, elf Männer und vier Frauen.

Dabei gibt es seit langem Initiativen und Forderungen, um mehr Frauen in die Politik zu bringen. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hat in dieser Legislaturperiode zweimal zu parteiübergreifenden Netzwerktreffen ins Maximilianeum geladen – mit aktiven und potenziellen Politikerinnen sowie mit Wissenschaftlerinnen. CSU-Chef Söder hatte zwischenzeitlich versprochen, die Partei jünger und weiblicher zu machen. Auch bei der bayerischen FDP vergeht kein Parteitag, an dem nicht ein führender Vertreter betont, dass man mehr Frauen in den eigenen Reihen brauche und wolle.

Grüne wollen 50-Prozent-Quote für Staatsregierung und Mandate

Es gibt zwei Ansätze, wie der Frauenanteil in den Parlamenten und Regierungen steigen kann: Die Frauen müssen sich ändern – oder die Politik. Letzteres fordern in Bayern die Grünen. Nach ihrem Termin an der Bundeswehr-Uni fährt Fraktionschefin Schulze mit dem Taxi in den Landtag, Pressekonferenz zum "Hälfte-der-Macht-Gesetz", ein Grünen-Entwurf. Schulze zitiert das Grundgesetz: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt." Und sie sagt: "Jetzt haben wir 2023 und noch immer sind Frauen strukturell in der Politik benachteiligt und unterrepräsentiert – auch und gerade in Bayern."

Es folgt ein radikaler Reformvorschlag für das bayerische Wahlsystem: Die Grünen wollen, dass die Hälfte der Staatsregierung künftig aus Frauen bestehen muss. Plus, juristisch noch komplizierter, dass die Direktmandate bei Landtagswahlen paritätisch vergeben werden, also immer abwechselnd an einen Mann und eine Frau. Eine Mehrheit ist für diesen Plan aber in weitester Ferne: Bei der Ersten Lesung im Landtag einige Wochen später lehnen alle anderen Fraktionen den Gesetzentwurf ab, teils weil sie generell gegen Frauenquoten sind, teils wegen verfassungsrechtlicher Bedenken.