Frau gewürgt und bedroht: 27-Jähriger festgenommen

Der 27-Jährige, der in Neumarkt eine Frau gewürgt und bedroht haben soll, ist festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann am Samstagabend in Nürnberg gefasst. Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frau kann sich selbst befreien

Zu dem versuchten Tötungsdelikt kam es am Sonntag vor genau einer Woche (27.6.) in Neumarkt in der Oberpfalz. Der 27-Jährige soll gegen 21.20 Uhr bei einer Auseinandersetzung eine 26 Jahre alte Frau gewürgt und damit gedroht haben, sie umzubringen. Die Frau konnte sich selbst befreien und flüchten, danach verständigte sie die Polizei.

Polizei startete Öffentlichkeitsfahndung

Diese startete daraufhin eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verdachts des versuchten Totschlags, das Amtsgericht Nürnberg erließ einen Haftbefehl.