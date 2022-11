Frankenwürfel 2022: Die Würfel sind gefallen

"Sich wenden, sich drehen, im Leben bestehen, so ist der gewürfelte Franke zu sehen", so steht es geschrieben auf dem großen Porzellanwürfel, der als höchste fränkische Auszeichnung gilt. Seit 1985 vergeben die Präsidentinnen und Präsidenten der drei fränkischen Regierungsbezirke den Frankenwürfel an Frauen und Männer, die das "Wendige, Witzige und Widersprüchliche" in besonderer Weise verkörpern. Der Preis wird traditionell am 11. November verliehen. Dieses Jahr fand die Veranstaltung in Würzburg statt.

Der "gewürfelte" Unterfranke

Am Anfang stand ein zum Rupfen bereites Huhn. Das arme Tier lag auf dem Küchentisch der Großtante Klärchen. Thomas Glasmeyer, damals sechs Jahre alt, bekam große Augen und fragte sich, welch tolle Sachen man aus all den Federn doch machen könne. Für ihn war diese Frage schnell beantwortet. Eine Puppe sollte es werden. Und fortan wurde aus vielerlei nicht mehr benutzten Materialien Puppen gebaut. Seit 32 Jahren arbeitet Thomas Glasmeyer als freischaffender Puppenspieler. Die Bandbreite seiner Stücke reicht von Kinder- und Familienstücken wie "Peterchens Mondfahrt" bis hin zu Unterhaltung für Erwachsene mit Interpretationen von "Faust" oder "Ring der Nibelungen". Für seinen mutigen Schritt in die Selbstständigkeit und sein Wirken als Puppenspieler weit über Frankens Grenzen hinaus wurde Thomas Glasmeyer mit dem Frankenwürfel geehrt.

Der "gewürfelte" Mittelfranke

Lorenz Kalb ist der fränkische "Volksfest-Papst“ – hieß es in der Laudatio. Autoscooter, Losbude und Glühweinstand – der Nürnberger ist Schausteller in fünfter Generation. Als Bub half er seinen Eltern beim Standaufbau auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt. Seitdem ist er immer auf Achse, investiert zudem viel Zeit in soziales Engagement. Und auch für diesen Einsatz bekommt er den Frankenwürfel. Zu Aktionstagen lädt Lorenz Kalb regelmäßig Menschen mit Behinderung auf das Nürnberger Volksfest ein und ermöglicht ihnen ein kostenfreies Vergnügen. Und als Erster Vorsitzender des Süddeutschen Schaustellerverbandes ließ er sich durch die Pandemie nicht ausbremsen. Deutschlandweit gaben Schausteller Konzerte vor Heimen.

Die "gewürfelte" Oberfränkin

Musik spielte in ihrer Familie schon immer eine große Rolle. Carolin Pruy-Popps Großvater war Musiklehrer. Sie studierte Musikpädagogik und Musikwissenschaften und leitet seit 2005 die Beratungsstelle für Volksmusik in Franken. Singcafé, Tanzwerkstatt und Wirtshaussingen – nur ein kleiner Ausschnitt ihrer vielfältigen Tätigkeiten. Mit ihrer mitreißenden Art zieht sie viele auf ihre Seite, hieß es in der Laudatio. Carolin Pruy-Popp will, dass altes Liedgut nicht vergessen wird. Mit Videoclips über Musik, Tanz und Singen hat sie Menschen motiviert, trotz Lockdown und Kontaktbeschränkungen musikalisch aktiv zu bleiben.

Lebenslang Gans

Dotiert ist der Frankenwürfel nicht – außer mit einem lebenslangen Gansrecht. Wenn neue Franken geehrt werden, wird das mit allen bisherigen Preisträgern bei einem großen Gansessen gefeiert. Zu den "Gewürfelten" der vergangenen Jahre gehören der ehemalige Bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein, die Lyrikerin Nora Gomringer und der langjährige BR-Studioleiter Eberhard Schellenberger.