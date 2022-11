Dorfwirtshaus gerettet: Abteilungsleiter macht Wirt

Vor vier Jahren hat Steffen Schärpf mit einer Dorfwirtschaft in Diebach bei Hammelburg beruflich noch einmal völlig neu angefangen. Der Vorgänger im Goldenen Ross wollte aus gesundheitlichen Gründen aufhören, ein Nachfolger war nicht in Sicht. Steffen, wie ihm bis heute alle nennen ist in Diebach geboren. Als er noch Abteilungsleiter bei einem Würzburger Industriebetrieb war, der wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, machte zu Fuß eine Alpenüberquerung - und kam ins Grübeln. "Igendwann ist immer mehr Idee gewachsen, vielleicht solltest du das machen", erzählt er. Denn ein Ort mit 1.100 Einwohnern, findet er, braucht schon eine Kneipe.

Förderung vom Amt für ländliche Entwicklung

In der Küche steht schon den ganzen Morgen Steffens Mutter Renate, zupft Salat, hobelt Gurken und macht Soßen. Natürlich alles ohne Tüten und Fertigmischungen. Ohne sie ginge nichts, sagt Steffen. Die Gäste freuen sich über Traditionsgerichte wie die Sonntagsbraten, aber auch über ihre Kartoffelsuppe mit Apfelkräpfchen. Gefördert wurde der Umbau des alten Fachwerkhauses und die Modernisierung der Küche vom Amt für ländliche Entwicklung. 35 Prozent der förderfähigen Kosten wurden im Rahmen der Dorferneuerung übernommen. Das Amt und auch andere Behörden haben mich immer gut unterstützt, lobt der Wirt.