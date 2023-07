Artikel mit Audio-Inhalten

> Föhringer Ring in München nach Brand wohl bis Montag gesperrt

Föhringer Ring in München nach Brand wohl bis Montag gesperrt

Im Norden von München ist nach einem Brand am Samstagmorgen der Föhringer Ring in beide Richtungen gesperrt worden. Die Brandursache ist noch unklar, ermittelt wird in alle Richtungen.