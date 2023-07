Hip-Hop-Festival "Rolling Loud Germany" in München

Seit "Rock im Park" 1997 von München nach Nürnberg umgezogen ist, begnügt sich München mit eher kleineren Open-Airs. Große Festivals, wie etwa das Lollapalooza in Berlin, fand man in Bayern seither nur außerhalb der Landeshauptstadt.

Doch seit vergangenem Jahr beherbergt auch München wieder eines der zehn größten Festivals Deutschlands: Das "Superbloom" mit zuletzt etwa 50.000 Besuchern. In diesem Jahr könnte das "Superbloom" von einem Rap-Festival übertroffen werden. 60.000 Besucher werden am Wochenende auf dem Messegelände in Riem zum Festival "Rolling Loud Germany" erwartet.

"Rolling Loud": Erstes Mal in Deutschland

Die größte Hip-Hop-Festival-Serie der Welt startete in Miami im US-Bundesstaat Florida. 2015 war "Rolling Loud" noch ein Ein-Tages-Event, welches von den Schulfreunden Matt Zingler and Tariq Cherif ins Leben gerufen wurde. Von Jahr zu Jahr wurde das Festival größer. 2022 debütierte das Event in Europa, in Portimão im Süden Portugals. Nun findet das Rap-Festival zum ersten Mal auch in Deutschland statt. Von Freitag bis Sonntag schallen die Hip-Hop-Beats über die Sonderfreifläche Ost der Messe München.

US-Hip-Hop-Stars in München

Zwei seiner Headliner hat das "Rolling Loud" aus Rotterdam, wo das Festival am Wochenende zuvor stattfand, mitgebracht: Kendrick Lamar und Travis Scott. Rapper Wizkid vervollständigt die musikalische Speerspitze und trat am Freitagabend in München auf. Auch deutscher Rap war am Freitag beim "Rolling Loud" von Bonez MC und RAF Camora zu hören. Das Konzert von US-Amerikaner Sheck Wes mussten abgebrochen werden. Laut Medienberichten der "Süddeutsche Zeitung" und "Münchner Merkur" sind aus dem Publikum Steine auf Sicherheitsleute geworfen worden.

Am Samstag rappt Luciano auf Deutsch, gefolgt von den US-Amerikanern Lil Uzi Vert und Kendrick Lamar. Den dritten Tag des "Rolling Loud Germany" bespielen Gucci Mane, Ken Carson und Travis Scott. Insgesamt treten an diesem Wochenende mehr als 50 Künstler und Künstlerinnen auf zwei Open-Air-Bühnen auf.

Strenge Sicherheitsvorgaben bei Rap-Festival

Das internationale Line-up des "Rolling Loud" wirkt sich auf die Ticketpreise aus. Knapp 250 Euro kostet ein Ticket für das gesamte Wochenende, zwischen etwa 90 und 110 Euro kostet ein Tagesticket. Getränke und Essen auf dem Festivalgelände werden, wie es bei immer mehr Festivals üblich ist, mit einem Armband bezahlt, das am Eingang mit Geld aufgeladen werden kann.

Wer eine Tasche mitnehmen möchte, muss darauf achten, dass diese nicht größer als ein DIN-A4-Blatt ist. Neben gefährlichen Gegenständen, wie Feuerwerk oder Waffen, sind Essen, Getränke und alle Flüssigkeiten nicht erlaubt. Nur eine faltbare, leere Trinkflasche kann mit aufs Gelände genommen werden.

Kein Campieren auf dem "Rolling Loud"

Um eine Campingausrüstung brauchen sich die Besucher des "Rolling Loud" nicht zu sorgen, da das Campieren sowie das Schlafen im Auto oder Bus im nahegelegenen Parkhaus nicht gestattet sind. Für Münchner eine gute Gelegenheit, um im eigenen Bett zu schlafen: Das Festival endet am Freitag und Samstag um 23 Uhr, am Sonntag um 22 Uhr. Früh genug, um mit der U2 von der Station Messestadt Ost in Richtung Innenstadt oder Hauptbahnhof zu fahren - ein Grund mehr für ein großes Festival innerhalb der Stadtgrenzen.