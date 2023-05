Artikel mit Audio-Inhalten

> 26 Glasfaser-Kabeltrommeln in Brand gesetzt - Kripo ermittelt

26 Glasfaser-Kabeltrommeln in Brand gesetzt - Kripo ermittelt

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag in München-Harlaching 26 große Glasfaser-Kabeltrommeln in Brand gesteckt. Die meterhoch schlagenden Flammen entwickelten eine enorme Hitze. Die Polizei vermutet die Täter in der linksextremen Szene.