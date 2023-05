Flüchtlinge, Bahn, Teich: Bayern und Sachsen tagen in Wunsiedel

In Wunsiedel tagen am Dienstag die Kabinette Bayerns und Sachsen im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung. Dabei steht nach Informationen von BR24 unter anderem der Ausbau der strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Bundesländern auf dem Programm.

Vor dem Flüchtlingsgipfel am 10. Mai sollen außerdem gemeinsame Interessen und Positionen ergründet werden, als Schulterschluss gegenüber der Bundesregierung. Schon in der Vorwoche ging es bei einer gemeinsamen Kabinettssitzung mit Nordrhein-Westfalen um eine enge Zusammenarbeit.

Ausbau der Partnerschaft

Ein weiteres Thema ist die Franken-Sachsen-Magistrale. Trotz Planungsstopps durch den Bund fordern Bayern und Sachsen, die Bahnstrecke zu elektrifizieren. Derzeit verkehren auf der Strecke Dieselloks. "Bis 2030 will die Bundesregierung den Großteil des Schienennetzes elektrifizieren. Ich höre dauernd Berliner Sonntagsreden über Verkehrswende, Klimaschutz und beschleunigte Infrastrukturprojekte", kritisiert Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter.

Die Pläne zur Elektrifizierung der Bahnstrecke, die Franken und Sachsen sowie Tschechien verbindet, waren in Berlin auf Eis gelegt worden, weil die Wirtschaftlichkeitsberechnung nicht ausreichte.

Rückgabe eines Teichs

Bei der Sitzung im Gepäck hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Rückgabe eines Schulteichs an die sächsische Gemeinde Oppach. Nach der Wende war das Bundesland Bayern durch Erbschaft in den Besitz des Teiches gelangt. Der Freistaat will sich nun an der Sanierung des Teichs beteiligen und die Gemeinde finanziell unterstützen. Zum Dank soll Söder einen Kuchen aus der örtlichen Bäckerei erhalten: eine Eierschecke.

Bayern tagte auch mit NRW

