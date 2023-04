Frau stürzt von Rolltreppe: Ermittlung wegen fahrlässiger Tötung

Wegen eines tödlichen Rolltreppenunfalls am Münchner Marienplatz am Samstag ermittelt jetzt die Polizei. Eine 79-jährige Frau hatte kurz nach 18 Uhr am Marienplatz eine Rolltreppe benutzt, um vom Sperrengeschoss zum Bahnsteig zu gelangen. Auf halber Höhe sei die 79-Jährige gestürzt, berichten Zeugen, und am Fuß der Rolltreppe bewußtlos liegen geblieben. Verantwortlich für den Sturz soll ein Betrunkener gewesen sein.

Betrunkener verfehlt die Stufe und stürzt auf die Münchnerin

Der 29-jährige Brite hat demnach hinter der Münchnerin auf der Rolltreppe am Marienplatz gestanden, die vom Sperrengeschoss zum Bahnsteig führt. Beim Vorwärtsgehen verfehlte er nach jetzigem Ermittlungsstand eine Treppenstufe und stieß gegen die 79-Jährige. Die Frau stürzte die Rolltreppe hinab und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Nach Blutentnahme entlassen

Der 29-Jährige mutmaßliche Unglücksverursacher blieb unverletzt. Laut Polizei wies der Brite deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung auf, zum Nachweis wurde deshalb eine Blutentnahme angeordnet. Gegen ihn wird jetzt wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Eine 17-jährige Jugendliche, die sich vor der 79-Jährigen befand, wurde ebenfalls mitgerissen, verletzte sich aber nur leicht. Sie kam vorsorglich zur weiteren Abklärung in eine Klinik.

Nachdem der 29-Jährige einen Zustellungsbevollmächtigen benennen konnte, wurde er wieder entlassen. Die betroffene Rolltreppe war für mehrere Stunden gesperrt.