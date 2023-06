Wärmewende - Fürth schaltet den Fernwärme-Turbo an

Suche nach klimafreundlichen Energiequellen

Vorgabe ist es, die Fernwärme möglichst klimaneutral zu erzeugen. Mit Bio-Methan ist das möglich. Aber die Kapazität reicht nicht aus, um alle Heizwerke zu betreiben. Die Stadt Fürth und die Infra denken deshalb über andere Wärmequellen nach. "Wir haben die Möglichkeit, Holzpellets einzusetzen oder Großwärmepumpen, die dem Abwasser oder der Luft Wärme entziehen", erläutert der Infra-Chef. Sein Favorit: Der richtige Mix aus allen Methoden. Welche künftig wo im Stadtgebiet am besten geeignet sind – auch das soll im Zuge der kommunalen Wärmeplanung ermittelt werden, sagt Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD). "Wir identifizieren bei der Wärmeplanung verschiedene Quellen und führen die dann mit den Menschen und Haushalten zusammen, die einen Bedarf haben."

Klarheit für verunsicherte Bürger

Derzeit häufen sich die Anfragen im Fürther Rathaus. Die Menschen sind verunsichert, wie und mit welcher Technik sie künftig heizen sollen, sagt OB Jung. Der kommunale Wärmeplan soll Klarheit bringen. "Die Leute wissen dann genau, ich wohne in dieser Straße und ich muss mich im Augenblick wenig kümmern, denn in ein paar Jahren liefert die Stadt", erklärt Jung. Wer dagegen in einem Vorort wohnt, der wohl nicht mit Fernwärme versorgt wird, "der kann sich dann nach einer Wärmepumpe als Alternative umschauen" und den besten Zeitpunkt für die Umrüstung wählen.

Straßensperren wegen Fernwärmeausbau

Bis Ende des Jahres 2026 müssen Großstädte mit über 100.000 Einwohnern ihren Wärmeplan aufgestellt haben. Der Fürther Oberbürgermeister ist zuversichtlich, diesen Termin einhalten zu können. Wie schnell es dann weitergeht, da will er keine Prognose wagen. "Alles Weitere hängt stark von den Kapazitäten an Personal, an Material und an Finanzen ab, was da das Land auf den Weg bringt."

Die Schwierigkeiten beginnen schon beim Verlegen der Fernwärmerohre. Dafür müssen innerhalb der dicht bebauten Siedlungen Straßen aufgerissen werden. Infra-Geschäftsführer Marcus Steurer hat schon mal überschlagen, was bei der angepeilten Verdreifachung der Fernwärme in Fürth auf die Bewohnerinnen und Bewohner zukommen würde. "Das bedeutet zum Beispiel circa 75 Kilometer richtigen Straßenbau mitten in der Stadt." Seiner Einschätzung nach wird es Jahre dauern, um das zu schaffen.

Frage nach einen Anschluss-Zwang ist offen

Der fertige Wärmeplan wird zeigen, ob auch die Albrecht-Dürer-Straße aufgerissen werden muss, weil zusätzliche Wohnblocks im Viertel ans Fernwärme-Netz angeschlossen werden. Und auch der Gas-Motor in der Heizzentrale wird dann nicht mehr ausreichen. Es ist aber noch offen, ob er durch einen größeren ersetzt wird, oder ob eine ganz andere Technik zum Einsatz kommt.

Das alles wird teuer. Die Infra rechnet für den Ausbau der Fernwärme in Fürth mit einem dreistelligen Millionen-Betrag. Für die Kosten wird sie in Vorleistung gehen müssen. Unklar ist jedoch, von wo welche Zuschüsse kommen. Außerdem weiß nach den Worten von Infra-Chef Steurer auch noch niemand, ob es einen Anschluss-Zwang an das neue Fernwärmenetz geben wird, damit die Infra ihre Investitionen finanzieren kann.