"Fastnacht in Franken" am Freitag wieder live vor vollem Saal

Die Verantwortlichen der Kultsendung "Fastnacht in Franken" haben heute eine aufgefrischte noch buntere Kulisse angekündigt, einen noch geheim gehaltenen Künstler und viele bewährte Stars der fränkischen Fastnacht. Endlich – nach zwei Sendungen mit coronabedingten Einschränkungen, sei alles wieder wie früher. "Endlich ist alles wieder schön eng miteinander. Zum Beispiel kann ich wieder mit Oti Schmelzer in der Garderobe Schach spielen", sagt Volker Heißmann. Einschränkungen durch Corona gibt es diesmal nicht mehr. "In diesem Jahr ist alles wieder völlig normal. Dafür sind die Kostüme umso schöner", bestätigt Tassilo Forchheimer, Leiter von BR Franken. Er lobt den neuen strahlendblauen Bühnenhintergrund, der zusammen mit energiesparenden LED-Scheinwerfern für eine "frische, bunte und noch lebendigere Anmutung" sorge.

Heiße Probenphase - Anspannung aber auch viel Vorfreude

Seit dem vergangenen Donnerstag wird im unterfränkischen Veitshöchheim geprobt und an den Büttenreden gefeilt. Anspannung und Vorfreude steigen bei allen Beteiligten. Die Zuschauer können sich auf drei Stunden Musik, Tanz, Comedy und klassischen Büttenreden freuen – und viele politische Gäste, die auf den teils beißenden Spott gute Miene machen wollen und müssen. Angesagt haben sich neben Ministerpräsident Markus Söder zahlreiche Ministerinnen und Minister aus dem bayerischen Kabinett sowie viele Fraktionschefs aus dem bayerischen Landtag.

"Staatsgeheimnis" um Söders Verkleidung

Markus Söder hatte ja im vergangenen Jahr angekündigt, in diesem Jahr wieder verkleidet zu erscheinen. Er hatte jahrelang in Kostümen wie etwa denen der Animationsfiguren Shrek oder Homer Simpson, als Marylin Monroe oder Mahatma Ghandi für Aufsehen gesorgt, war aber seit er Ministerpräsident wurde, in Abendgarderobe zur Fastnacht erschienen. "Was er diesmal anzieht ist strengstes Staatsgeheimnis. Selbst Putin weiß es nicht und auch die Chinesen mit ihren Spionageballons über München tun sich schwer, denn die Ballons wurden alle schon mit Weißwurstkanonen abgeschossen", witzelt Volker Heißmann. Sollten einige Politiker bis zur Unkenntlich verkleidet sein, dann erkenne er sie einfach am Geruch, sagt der Fürther.

Alle Stars sind wieder dabei

Die Verantwortlichen haben sich auf viele bewährte Künstler verlassen. Auf der Bühne sind unter anderem Michl Müller, Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda, das Komödianten-Duo Volker Heißmann & Martin Rassau, Büttenredner Peter Kuhn und der Mann am Klavier, Matthias Walz. Die Erlabrunner "Putzfraa" Ines Procter findet ihre Themen nicht in der großen Politik sondern mitten im Leben, zum Beispiel beim Einkaufen, sagt sie. Nicht fehlen dürfen außerdem Oti Schmelzer, Oliver Tissot, Klaus Karl-Kraus und die A-capella-Band Viva Voce.

Besonders groß ist die Freude, dass in diesem Jahr die Altneihauser Feierwehrkapell'n wieder aus der Oberpfalz anreist, um ihren Spott über den fränkischen Gastgebern auszuschütten. Dazu kommen weitere Programmüberraschungen. Für die tänzerischen Darbietungen sorgen Tanzmariechen Lorena Ruthardt von der KK Buchnesia Nürnberg und die Selleriegarde der KK Buchnesia. Die Sitzungspräsidentschaft übernimmt zum zweiten Mal Christoph Maul aus Schillingsfürst in Mittelfranken.

Fastnacht in Franken seit 1987

Die "Fastnacht in Franken" wird seit 1987 als Live-Sendung ausgestrahlt und ist im BR Fernsehen seit den 1990er-Jahren die erfolgreichste Sendung überhaupt. Im ersten Jahr kam "Fastnacht in Franken" noch aus dem oberfränkischen Lichtenfels, seit 1988 findet sie in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim statt. Vor der Livesendung am Freitag können die Akteure einen Tag zuvor ihre Gags schon das erste Mal bei der Generalprobe vor einem großen Publikum testen.

Die "Fastnacht in Franken" wird per Livestream in der ARD Mediathek und auf BR24 übertragen. Auf Facebook landen bereits die ersten Bilder und Hintergrund-Geschichten rund um die Kultsendung. Auch während der Sendung finden die Zuschauer auf Facebook (Fastnacht in Franken) und Instagram (BR Franken) ganz aktuell Sendungsausschnitte, Zitattafeln und Backstage-Bilder der Auftritte zum Teilen, Liken und Verlinken. Eine Instagram-Story ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen der Kultsendung.