Narrennachwuchs Fastnacht in Franken – jung und närrisch

Dass nicht nur die "Großen" Fastnacht können, beweist der Narrennachwuchs alljährlich auf der berühmten Bühne in Veitshöchheim – auch heuer wieder am Faschingssonntag im BR Fernsehen in "Fastnacht in Franken – jung und närrisch". Erstmals coachen in diesem Jahr prominente Künstlerpaten den närrischen Nachwuchs.