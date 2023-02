Zeigt her eure Kostüme! Onlineaktion der Fastnacht in Franken

Im Schautanz geht es darum, ein bestimmtes Thema tänzerisch darzustellen und eine Geschichte zu erzählen. Dabei treten die Tanzgruppen in aufwändig gestalteten Kostümen auf, um die Geschichten optisch zu unterstreichen. Ob Mensch, Tier oder Fabelwesen – der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Die Fastnacht in Franken sucht nun nach den schönsten Kostümen. Tänzerinnen und Tänzer können Fotos ihrer liebsten Kostüme einschicken und die Geschichte erzählen, die hinter diesen steckt.

Hier geht's zur Mitmach-Aktion: Zeigt her eure Kostüme

Deutsche Meister aus Röttenbach

Franken ist eine der Hochburgen im Karnevalistischen Tanzsport. Bei den Deutschen Meisterschaften kämpfen die fränkischen Vereine immer wieder um die Plätze auf dem Podium. So war es auch bei der letzten Deutschen Meisterschaft im Jahr 2019. Im Schautanz gewann der Karneval-Club Röttenbach "Die Besenbinder" den Titel mit ihrem Tanz "Top Secret". Dabei zeigten die fast 50 Tänzerinnen eine wahre Meisterleistung. In ihren CIA- und Alienkostümen waren die Besenbinder die herausragende Schautanzgruppe des Turniers und verzauberten die Jury und das Braunschweiger Publikum.

Monatelange Vorbereitungen

Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause wollen die Besenbinder nun ihren Titel verteidigen. "Artgerecht" lautet das Thema in diesem Jahr – ein Tanz, in dem Menschen und Tiere die Rollen tauschen. Für einen Platz ganz oben auf dem Treppchen muss nicht nur die Choreografie, sondern auch die Kostümierung perfekt sein. Es kommt auf die kleinsten Details an.

Im Nebenraum ihrer Turnhalle in Röttenbach haben sich die Besenbinder eine eigene kleine Textilwerkstatt eingerichtet. Hier arbeiten im Hochbetrieb 15 bis 20 Helferinnen und Helfer gleichzeitig. Auch Liana Wolf – mit acht deutschen Meistertiteln eines der besten Tanzmariechen aller Zeiten – weiß, dass für den Erfolg jeder mithelfen muss: "Bei so vielen Leuten können es nicht nur fünf Leute stemmen, die ganzen Kostüme zu nähen. Da kommen wir auch regelmäßig am Wochenende oder vor den Trainings, um das Ganze hier fertig zu bekommen."

Die schönsten Kostüme in einer Galerie

Am Ende der Aktion soll eine große Bildergalerie mit vielen bunten Schautanzkostümen entstehen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ihre Fotos auf der Webseite der Fastnacht in Franken hochladen und die Geschichte beschreiben, die in ihrem Kostüm steckt. Eine Auswahl der Fotos oder Videos wird auf den Social-Media-Kanälen von Fastnacht in Franken und BR Franken, auf der Internetseite BR.de und im BR Fernsehen veröffentlicht. Einsendeschluss ist der 21. Februar 2023.