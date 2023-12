Fahrplanwechsel: Wichtige Zugverbindung soll pünktlicher werden

Am Sonntag ist Fahrplanwechsel im Bahnverkehr. Dann ändert sich auch in Niederbayern und der Oberpfalz einiges an den Verbindungen.

DB Regio löst Alex ab

Künftig fahren getrennte Züge die Strecken München - Hof und München - Prag. Das dürfte für mehr Pünktlichkeit an den Zwischenhalten wie Landshut, Regensburg Schwandorf oder Weiden sorgen. Der gemeinsame Zug, der in Schwandorf geteilt, beziehungsweise in der Gegenrichtung dort zusammengekoppelt wurde, ist damit Geschichte.

Der Alex der Länderbahn fährt nur noch zwischen München und Prag, DB Regio übernimmt die Strecke zwischen München und Hof. Beide Züge sorgen jetzt für eine stündliche Direktverbindung auf der Strecke Schwandorf - München.

Neuer Spätzug nach München

Zwischen Schwandorf und München wird auch ein neuer Spätzug eingerichtet, mit dem man in München noch Anschluss an S-Bahnen hat. Auch aus Passau kommend kann man in Landshut noch in diesen Spätzug umsteigen.

Die Regionalexpresszüge von Nürnberg nach Amberg und Schwandorf sowie nach Weiden und Neustadt an der Waldnaab fahren künftig ohne Taktlücken bis Mitternacht. Zwischen Amberg und Regensburg verkehrt stündlich ein Regionalexpress bis 21 Uhr, er bietet dann auch neue Verbindungen zwischen Schwandorf, Maxhütte-Haidhof, Regenstauf und Regensburg.

Morgens und abends kommen zwei durchgehende Zugverbindungen von Ingolstadt nach Regensburg durch den Kreis Kelheim dazu und der Flughafenexpress bekommt mehr Halte.

Mehr ICEs zwischen Nürnberg und Passau

Im Fernverkehr profitieren Regensburg, Plattling und Passau morgens und abends von einem zweiten umsteigefreien ICE von und nach Berlin und Wien.

Insgesamt verdichten DB und ÖBB ihr zweistündliches ICE-Angebot Nürnberg - Passau - Wien zweimal am Tag auf einen Stundentakt. Hierfür fährt ein ICE aus Hamburg und Berlin (14.04 Uhr) via Halle, Erfurt und Coburg ab Nürnberg mit einem Zugteil neu auch nach Regensburg, Plattling, Passau (an 19.23 Uhr), Linz und Wien (an 21.47 Uhr).

In der Gegenrichtung fährt ein ICE neu ab Wien (6.13 Uhr) und Passau (8.36 Uhr) nach Nürnberg, Coburg, Berlin (13.53 Uhr) und Hamburg.