Bahnstreik-Ticker: GDL-Lokführer wollen DB-Verkehr lahmlegen

17.20 Uhr: Betroffene Schüler dürfen in Bayern zu Hause bleiben

In Bayern findet trotz des 24-Stunden-Warnstreiks der Lokführergesellschaft GDL Unterricht in den Schulen statt. Laut Kultusministerium dürfen Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben, wenn sie aufgrund ausfallender Bahnen nicht zur Schule kommen können und keine andere Alternative haben. Die Schule muss in diesem Fall umgehend informiert werden und die betroffenen Schüler gelten dann als entschuldigt. Schulen können im Einzelfall auch Maßnahmen treffen, etwa Distanzunterricht anordnen oder Prüfungen verschieben.

17.00 Uhr: Bahnstreik soll bayerischen Regionalverkehr stark treffen

Der Warnstreik der GDL wird den regionalen Zugverkehr in Bayern stark beeinträchtigen. Die DB Regio geht davon aus, dass die 24-stündige Arbeitsniederlegung der Lokführer um 22.00 Uhr sich massiv auf den gesamten deutschen Bahnbetrieb auswirken wird. Das teilte ein Sprecher der DB in München mit.