Bahnstreik: Diese Rechte haben Fahrgäste

Egal ob Fern-, Regional- oder Güterverkehr: Die Lokführergewerkschaft GDL ruft am Donnerstag und Freitag erneut zum bundesweiten Warnstreik auf. Damit will sie im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn den Druck erhöhen. Der Zeitpunkt ist denkbar ungünstig, denn die Bahn hat sich noch immer nicht vollständig vom Chaos nach dem Wintereinbruch am Wochenende erholt: Vielerorts in Bayern fielen am Mittwoch weiterhin Züge aus.

Millionen Bahn-Reisende müssen sich nun also erneut auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Mit massiven Auswirkungen auf den Bahnbetrieb ist zu rechnen. Der Ausstand soll am Donnerstag um 18 Uhr bei der DB Cargo beginnen, also zunächst den Güterverkehr betreffen. Ab 22 Uhr ist dann das Personal im Fern- und Regionalverkehr zum Streik aufgerufen.

Wird der Fernverkehr komplett eingestellt?

Ob der Fernverkehr dieses Mal komplett eingestellt wird, war zunächst noch offen. Im Fernverkehr war während des vorherigen GDL-Warnstreiks etwa jeder fünfte ICE und IC unterwegs. Im Regionalverkehr waren die Auswirkungen je nach Region sehr unterschiedlich. Erfahrungsgemäß sind insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern sowie im Südwesten viele Beschäftigte bei der GDL organisiert. Dort dürfte daher im Regionalverkehr vielerorts nichts mehr gehen.

Ob ein Fern- oder Regionalzug fährt oder nicht, lässt sich in der Regel über die Bahn-App oder die Internetseite einsehen. Für individuelle Auskünfte hat die Bahn bei den vorherigen Warnstreiks zudem eine Rufnummer eingerichtet.

Die Hotline der Deutschen Bahn: 08000 99 66 33 (kostenfrei)

Die Deutsche Bahn bittet Fahrgäste, während des Streiks auf nicht unbedingt notwendige Reisen zu verzichten oder die Fahrt zu verschieben. Dafür verspricht sie Kulanz.

Mein Zug fällt aus – wie komme ich ans Ziel?

Bei den vorherigen Warnstreiks im laufenden Jahr hat die DB die Zugbindung aufgehoben, damit Fahrgäste ihre Reise vorziehen oder nachholen können. Sitzplatzreservierungen konnten kostenfrei storniert werden. Wer seine Reise gar nicht antreten wollte, konnte beim ersten GDL-Warnstreik auch sein Ticket kostenfrei stornieren.

Wer mit einem Ticket für den Nahverkehr auf einen höherwertigen Zug umsteigen will, etwa einen ICE oder EC, muss in der Regel das Geld dafür auslegen, kann es sich aber rückerstatten lassen. Dies gilt jedoch nicht für das Deutschlandticket oder andere stark reduzierte Angebote.

Was ist, wenn ich die Fahrt am Streiktag gar nicht antreten will?

Es gelten die gesetzlichen Fahrgastrechte: Wer auf die Fahrt komplett verzichten will, kann sich, sofern der Zug ausfällt oder voraussichtlich eine Verspätung von mindestens 60 Minuten hat, den vollen Preis für das Ticket erstatten lassen.

Gibt es Entschädigung für Verspätungen?

Entschädigungen gibt es auch im Streikfall – allerdings immer erst ab einer gewissen Zeit und ausschließlich im Fernverkehr. Kommt der Zug über eine Stunde zu spät, bekommen Fahrgäste 25 Prozent von der Bahn erstattet. 50 Prozent Erstattung gibt es bei einer Verspätung von mehr als zwei Stunden. Bahnkunden müssen ihre Entschädigung über das sogenannte "Fahrgastrechte-Formular" (externer Link) beantragen. Das ist in den Servicezentren oder online erhältlich und muss exakt ausgefüllt werden. Auf Wunsch zahlt die Bahn bar, per Überweisung oder als Gutschein aus. Ansprüche können innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden.

Wurde nur ein Teil der gebuchten Strecke gefahren, können sich Fahrgäste den nicht genutzten Teil erstatten lassen. Wer die Reise abbricht und zum Ausgangsbahnhof zurückfährt, bekommt ebenfalls den vollen Preis zurück.

Fahren die Züge der privaten Eisenbahngesellschaften?

Vom Warnstreik betroffen sind neben der Deutschen Bahn auch weitere Eisenbahnunternehmen, etwa der Transdev-Konzern (unter anderem Bayerische Oberlandbahn, NordWestBahn). Auch die Tarifverhandlungen mit Transdev bewertet die GDL als gescheitert.

Lokführer und Personal von privaten Eisenbahngesellschaften wie Go-Ahead, Agilis oder BRB nehmen nicht am Warnstreik teil, da diese nach einem anderen Tarif bezahlt werden. Da die privaten Bahnen aber auf denselben Gleisen fahren wie die Deutsche Bahn und womöglich einzelne Fahrdienstleiter streiken, könnte es dennoch sein, dass Züge ausfallen.