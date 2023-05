Anzeige zurückgezogen - Erzbistum diskutiert mit Klimaaktivisten

Klimaaktivisten verbinden Bamberger Reiter die Augen

Bei der Aktion im Bamberger Dom am 2. März hatten Aktivisten der "Letzte Generation" den Bamberger Reiter mit einer Augenbinde versehen. Dazu waren die Aktivisten über eine Leiter an das weltbekannte Wahrzeichen geklettert und hatten das Pferd des Reiters symbolisch angeschoben. Es stelle sich weniger die Frage, welchen Herrscher die Skulptur darstelle, als vielmehr, wann der Regent sich in Sachen Klimaschutz bewege, so die Aktivisten, die damit auf das "ewige Rätsel" anspielten, welche historische Figur sich hinter dem Reiter verbirgt.

Wenige Wochen später hatten die Eigentümer des Bamberger Doms Strafanzeige gegen die "Letzte Generation" gestellt. Neben Hausfriedensbruch warf das Erzbistum den Aktivisten vor, ein Kunstwerk von Weltrang gefährdet zu haben.

Von den Aktivisten heißt es dazu, das Überstülpen der Augenbinde habe ein Archäologe mit Kenntnissen im Denkmalschutz vorgenommen. Die neben der Skulptur angelehnte Leiter sei zudem abgepolstert worden. Inzwischen habe eine Untersuchung durch Experten ergeben, dass das Kunstwerk durch die Aktion nicht beschädigt worden sei, so das Erzbistum.