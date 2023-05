Antibiotika für Kinder jetzt auch in Kliniken knapp

Antibiotika können lebensrettend sein - dass sie insbesondere für Kinder knapp werden, wird immer mehr zum Problem. Jetzt schlagen auch die Kliniken Alarm, weil es Lieferengpässe gibt. Normalerweise sind Krankenhäuser besser mit Medikamenten versorgt als Arztpraxen. Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, der Arbeitsaufwand, den die Kliniken für die Beschaffung von Medikamenten mit Lieferengpässen betreiben müssten, sei bereits "überbordend".

Antibiotika und Krebsmedikamente nicht mehr ausreichend da

Gaß sprach von einem "Alarmsignal", wenn Antibiotika oder Krebsmedikamente in Deutschland plötzlich nicht mehr flächendeckend vorhanden seien. Bislang könnten die Krankenhäuser die Probleme "durch einen erheblichen Mehraufwand im Rahmen der Beschaffung" noch ausgleichen, aber dauerhaft werde es so nicht möglich sein, die Probleme zu lösen, betonte der Verbandschef.

Ambulante Antibiotikabehandlung oft nicht möglich

Der DKG-Vorsitzende bestätigte die Angaben von Kinderärzten, dass Kinder in Kliniken eingewiesen würden, weil in der ambulanten Versorgung eine Antibiotikabehandlung aufgrund des Medikamentenmangels nicht oder nur verzögert möglich ist. Er sprach allerdings von "bisher nur einzelnen Hinweisen" aus den Kliniken auf eine derartige Entwicklung. Aber allein die Ankündigung durch den Verband der Kinderärzte verdeutliche, "vor welchem Problem wir stehen", sagte Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Regelung für Einfuhr von Kinder-Antibiotika-Säften gelockert

Mehrere Bundesländer haben inzwischen die Regeln für Kinder-Antibiotika-Säfte gelockert, damit die Versorgung nicht gefährdet wird. Das erlaubt die Einfuhr nicht zugelassener Antibiotika-Säfte aus dem Ausland. Möglich ist das, weil das Gesundheitsministerium in der Woche zuvor offiziell einen Versorgungsmangel bei Antibiotika-Säften für Kinder festgestellt hatte. Damit dürfen bestimmte Regeln des strengen Arzneimittelgesetzes befristet umgangen werden.

Lieferengpässe überschatten Bayerischen Apothekertag

Der Lieferengpass für Medikamente überschattet den Bayerischen Apothekertag, der heute in Erlangen stattfindet. Auch das Apothekensterben alarmiert Pharmazeuten und Politiker. "Heute hier, morgen fort" lautet der Titel einer Podiumsdiskussion, an der fachpolitische Vertreter unterschiedlicher Parteien sowie Funktionäre der Apotheker-Interessenverbände teilnehmen. Viele wünschen sich Unterstützung seitens der Regierung, ähnlich der Maßnahmen, um Hausärzte in ländliche Regionen zu bringen. Aber auch das funktioniert nur, wenn genügend Fachpersonal vorhanden ist. Entsprechende Weichenstellungen werden vor allem von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erwartet. Doch auch sein bayerischer Kollege, Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), sowie Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) müssen sich mit dem Thema befassen. Für den bayerischen Apothekertag haben die beiden Politiker Grußworte angekündigt.

lMit Material von AFP und dpa