Ermittlungen zum Großbrand im Kreis Passau laufen weiter

Die Ermittlungen nach einem verheerenden Brand im niederbayerischen Hofkirchen im Landkreis Passau gehen weiter. Die Brandursache sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Fünf Mehrfamilienhäuser im Ortskern waren am Ostermontag in Flammen aufgegangen.

Evakuierungen im Ortskern von Hofkirchen

Um kurz vor 6 Uhr morgens hatte ein Passant die Polizei über den Brand in einer Garage informiert. Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte an. Die Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden. Niemand wurde verletzt.

Fünf Häuser nicht mehr bewohnbar

Die Flammen breiteten sich jedoch schnell aus und richteten einen großen Schaden an. Die fünf betroffenen Häuser sind demnach nicht mehr bewohnbar. Ein Haus musste bereits abgerissen werden. Für die restlichen Gebäude verhängte das Landratsamt Passau ein Betretungsverbot.

Die genaue Schadensumme ist noch nicht klar. Auf jeden Fall betrage der Sachschaden mehr als eine Million Euro, so die Polizeisprecherin weiter.

Hunderte Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen

Die Löscharbeiten zogen sich über viele Stunden hin. In der Spitze kämpften rund 240 Einsatzkräfte gegen das Feuer.

Mit Informationen der dpa