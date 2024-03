Einbruchsserie in Kindergärten: Verdächtige in Untersuchungshaft

Die drei Tatverdächtigen sollen für 56 Einbrüche vor allem in Kindergärten in den Zuständigkeitsbereichen der Polizeipräsidien München, Schwaben Nord und Oberbayern Nord verantwortlich sein. Wie die Polizei berichtet, wurden bei den Einbrüchen Türen und Fenster mit einem Vorschlaghammer eingedrückt. Die Täter seien hauptsächlich an Geld interessiert gewesen. Die Beute blieb dabei mit 4.000 Euro deutlich hinter den 20.000 Euro Sachschaden zurück, die in den Kindergärten angerichtet wurden.

Zum Artikel Einbruchserie in Kindergärten: Lebensmittel und Geld gestohlen

Festnahmen bei Einbrüchen in München und Gersthofen

Zwei der drei Verdächtigen wurden Anfang März in Gersthofen auf frischer Tat ertappt und sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Der dritte Verdächtige wurde im Dezember in München ebenfalls auf frischer Tat bei einem Einbruch erwischt. Im Zuge der Ermittlungen zu den gehäuften Kindergarten-Einbrüchen wurde er vor gut einer Woche dann ebenfalls mit einem Haftbefehl festgenommen.

Verdächtigen droht Haftstrafe

Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Männern im Alter von 25 bis 31 Jahren Bandendiebstahl vor. Die Mindeststrafe liegt selbst in minderschweren Fällen bei drei Monaten Haft, im Normalfall bei sechs Monaten Haft.