Ein Toter und sieben Verletzte bei Frontalcrash

Auf der B22 in der Nähe von Oberschwarzach im Landkreis Schweinfurt sind am Sonntag zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde ein 23 Jahre alter Mann bei dem Unfall getötet. Sieben weitere Menschen, darunter drei Kinder, wurden bei dem Zusammenstoß teilweise schwer verletzt.

23-Jähriger stirbt am Unfallort

Ein 77-jähriger Autofahrer hatte den Angaben zufolge den entgegenkommenden Wagen des 23-Jährigen beim Linksabbiegen erfasst. Durch den Aufprall wurde das Auto des jungen Mannes auf einen angrenzenden Acker geschleudert und überschlug sich. In dem Auto saßen noch eine 41-jährige Frau und drei Kinder im Alter zwischen drei und 13 Jahren. Sie wurden schwer verletzt und per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 23-Jährige starb noch am Unfallort. Der andere Fahrer und seine 76-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften

Die Insassen eines Wagens, der hinter dem Auto des 77-Jährigen unterwegs war, beobachteten den Unfall, was bei einer 23-jährige Frau zu einem Schock führte. Sie wurde medizinisch versorgt und ebenfalls in eine Klinik gebracht. Die Bundesstraße war zur Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Die Sperrung ist jetzt wieder aufgehoben. Insgesamt waren rund 60 Kräfte der Feuerwehr, acht Rettungswägen, ein Rettungshubschrauber, drei Notärzte, ein Leitender Notarzt, Kräfte des Bayerischen Roten Kreuzes und sieben Notfallseelsorger vor Ort im Einsatz.