Verwirrung um Selenskyj-Äußerung zu Bachmut

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Sonntag klargestellt, dass die Stadt Bachmut nicht unter der Kontrolle Russlands steht. Selenskyj sagte während des G7-Gipfels in Hiroshima auf die Frage eines Journalisten nach dem Status der Stadt, Bachmut sei nicht von der Russischen Föderation besetzt.

Einige Stunden war eine Antwort Selenskyjs auf eine Frage nach dem Status von Bachmut in englischer Sprache vielfach so interpretiert worden, dass die Stadt an die russischen Kräfte gefallen sei. "Heute ist Bachmut nur in unseren Herzen. An diesem Ort gibt es nichts mehr", sagte Selenskyj zuvor. Der Kampf in Bachmut habe nichts hinterlassen, außer einer Menge toter Russen. Auf die Frage, ob die Stadt in den Händen der Ukraine sei, sagte Selenskyj zuvor: "Ich denke nein, aber Sie müssen verstehen, dass es nichts gibt. Es gibt keine Gebäude. Es ist eine Schande. Es ist eine Tragödie." Sein Pressesprecher nahm diese Äußerungen später zurück.

Ukraine meldet weiter Kämpfe um Bachmut

Später sagte Selenskyj über einen Dolmetscher, die Ukraine lasse die Menschen nicht zum Sterben zurück. Er wisse genau, was in Bachmut geschehe, könne aber nicht über technische Details sprechen.

Ukrainische Militärvertreter sagten am Sonntag, in und um Bachmut werde weiter gekämpft. Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar sagte sogar, die ukrainischen Truppen hätten die Stadt halb eingekreist. "Dem Feind ist es nicht gelungen, Bachmut einzukesseln, und er hat einen Teil der dominierenden Höhen um die Stadt verloren", sagte die Ministerin. Der Vormarsch der ukrainischen Truppen in den Vororten, der noch andauere, erschwere die Präsenz des Feindes in Bachmut erheblich.

Putin gratuliert eigener Armee und Wagner-Söldnern

Der russische Präsident Wladimir Putin gratulierte unterdessen seiner Armee und der Söldner-Truppe Wagner und sprach von einer "Befreiung" Bachmuts. Alle diejenigen, die sich besonders stark für die Einnahme eingesetzt hätten, sollten mit einer Auszeichnungen gewürdigt werden, erklärte der Kreml.

Der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, teilte am Samstag mit, Bachmut stehe seit dem Mittag vollständig unter russischer Kontrolle. Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete, die Söldnergruppe Wagner habe mit Unterstützung von Artillerie und der Luftwaffe die seit Monaten heftig umkämpfte Grenzstadt erobert.

Ukraine hatte Niederlage bis zuletzt dementiert

Beide Seiten lieferten sich seit acht Monaten heftige Gefechte um Bachmut, der russische Angriff wurde dabei angeführt von Wagner-Söldnern. Sowohl Russland als auch die Ukraine dürften im Kampf um Bachmut Tausende Soldaten verloren haben, offizielle Zahlen hat aber keine der beiden Seiten vorgelegt.

Viele Experten gehen davon aus, dass ein möglicher Fall Bachmuts zwar ein Dämpfer für die Ukraine bedeute, aber kein kriegsentscheidendes Ereignis darstellt. Die russischen Truppen müssen noch viele weitere, teils schwer befestigte Städte einnehmen, um ganz Donezk unter ihre Kontrolle zu bringen, eine jener Provinzen, die Moskau im vergangenen Jahr völkerrechtswidrig annektiert hatte.