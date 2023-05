Ratlos, hilflos, kraftlos - Bayern zerbricht im Meisterendspurt

"Niemand hat gesagt, es sei leicht. Niemand hat je gesagt, es würde so schwer werden", heißt es bei Coldplay. Aber so schwer? Bayern-Trainer Thomas Tuchel nahm die Niederlage nach außen mit einem gepflegten Galgenhumor auf, mit einem gelegentlichen zynisch wirkenden Lachen stapfte er nach dem Spiel zu den obligatorischen Interviews.

Thomas Tuchel: "An allen Dingen zu wenig"

"Ich würde es nicht als dumm bezeichnen", sagte Tuchel in einer ersten Analyse zum Spiel in der Mixed Zone. Die ersten 30 Minuten seien noch "O.k." gewesen, "gut genug, um verdient 1:0 zu führen." Aber danach? "Unglaublich fehlerhaft - ohne Druck, ohne Not, zu wenig Bewegung, zu wenig Verantwortung, zu wenig Mut, zu wenig Präzision." Tuchel hätte die Liste wohl beliebig verlängern können: "An allen Dingen war es zu wenig."

"Defizite aus dem Nichts"

Er wirkte ratlos, wie schon so oft in den vergangenen Wochen nach den launischen Auftritten seiner Mannschaft. "Defizite", die sich "aus dem absoluten Nichts einschleichen", kritisierte er: "Eine zweite Halbzeit komplett durch die Hände rinnen zu lassen und mit einer so hohen Fehlerquote Fußball zu spielen - das ist hart." Die Analyse des "Warum" dürfte Tuchel nicht leicht fallen.

Wir haben eine sehr gute Trainingswoche gehabt mit Stimmung, mit Qualität. Es ist mir ehrlich gesagt absolut unerklärlich, wie das innerhalb des Spiels so dahingeht." FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel